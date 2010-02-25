عقب ماندگی تاریخی باید از چهره آذربایجان غربی رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده عصر پنجشنبه در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان چالدران در این شهرستان مرزی برگزار شد با تاکید بر اینکه باید وضع موجود را تغییر دهیم، گفت: باید از مشکلات سبقت بگیریم تا مدیریت و فرآیند کار اصلاح شود.

جلال زاده با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: در حال حاضر پنج برابر اعتبارات عمرانی کشور برای یارانه ها صرف می شود که با اجرای این طرح می توان شاهد تسریع در اجرای پروژه های عمرانی و مدیریت منابع مالی در این بخش شد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به کارنامه درخشان دولت در مسکن مهر گفت: دولت با دادن زمین رایگان و اعطای وام مسکن بدون سپرده گذاری در بخش مسکن مهر متولی کاری شده که اقشار محروم و کم درآمد جامعه نیز صاحب مسکن شوند چرا که مسکن یکی از مهمترین دغدغه ها و نیازهای اساسی مردم است.

جلال زاده با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخش های مختلف برای توسعه صنعت، عمران و آبادانی در آذربایجان غربی اضافه کرد: باعث افتخار است در استانی که 30 سال پیش کمتر از انگشتان دست واحد تولیدی و صنعتی داشت امروز به دلیل توسعه یافتگی، در شهر مرزی آن محصولات غیر نفتی تولید و به چندین کشور دنیا صادر می شود.

جلال زاده به گسترش فعالیت های تربیت بدنی و ورزش در استان تاکید کرد و افزود: با توجه ویژه به زیر ساخت ها و امکانات ورزشی تلاش می کنیم در کنار هیات های ورزشی، زمینه شادابی و نشاط جامعه فراهم شود.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با حضور در کنار خانواده شهدای این شهرستان صبر و شکیبایی خانواده های شهدا را مورد ستایش قرار داد و گفت: صبر و شکیبایی و از جان گذشتگی خانواده های شهدا ستودنی است چرا که این افراد، عزیزترین افراد خانواده خود را در راه دفاع از کیان اسلامی تقدیم کردند.

وی شهدا را ناظر بر اعمال انسانها دانست وافزود: از خداوند می خواهیم که توفیق خدمتگزاری بی منت را به ما عطا کند تا هرگز شرمنده خون شهدا نشویم.

جلال زاده همچنین در دیدار با خانواده بسیجی شهید اسماعیل نیکخو گفت: مردم آذربایجان غربی همیشه در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان اسلامی پبیش قدم بوده اند و تقدیم 12 هزار شهید در راه دفاع از کیان اسلامی حاکی از این مدعاست.

وی گفت: راه شهادت حتی بعد از پایان جنگ تحمیلی نیز در آذربایجان غربی باز است و وظیفه مسئولان این است که همواره در خدمت خانواده معظم شهدا باشند و از آنها برای کار بیشتر به مردم الهام گیرند.