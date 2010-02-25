کلنگ ساخت مسکن نابینایان و مددجویان بهزیستی قزوین به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، واحدهای 72 واحدی موسسه نابینایان وکم بینایان قزوین در زمینی به مساحت شش هزار و 900 متر‌مربع در سه بلوک‌ شش طبقه ساخته می شود که تا دوسال آینده آماده بهره برداری خواهد شد.

محمد بابایی مدیرعامل تعاونی مسکن نابینایان قزوین درمراسم کلنگ زنی این واحدها گفت: این تعاونی در حال حاضر100 نفر عضو دارد که در مرحله نخست برای 72 نفر از زمین‌های شمال محمدیه و در قالب مسکن مهر واحد مسکونی احداث خواهد شد.

مدیر‌عامل تعاونی مسکن نابینایان اظهار داشت: طبق ماده 9 قانون حمایت از معلولان، صدور پروانه‌، آماده ‌سازی زمین و نوسازی از معافیت برخوردار است که امیدواریم شهرداری محمدیه در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد

به گفته بابایی واحدهای مسکونی یاد شده در متراژ 70 تا 75 متری ساخته می ‌شود و هر عضو تاکنون 23 میلیون و200 هزار ریال واریز کرده است که در صورت پرداخت 20 میلیون ریال از طریق مسکن مهر، 30 میلیون ریال از طریق بهزیستی و 50 میلیون ریال از سوی صندوق تعاون، عملیات ساخت سرعت خواهد یافت.

در ادامه علیرضا وارثی معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان قزوین اظهار داشت: با تلاش شبانه ‌روزی موسسه نابینایان اجرای یکی دیگر از پروژه‌های مهم رفاهی و خدماتی برای معلولان آغاز شده است و بر اساس تفاهمنامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 300 واحد مسکونی در مناطق روستایی احداث می ‌شود و کسانی که در مناطق روستایی دارای زمین هستند با واریز 15 میلیون ریال به حساب بنیاد مسکن می‌ توانند صاحب یک واحد مسکونی 60 متری شوند.



همچنین کلنگ احداث 120 واحد شرکت تعاونی مسکن مهر مددجویان بهزیستی شهرستان قزوین به زمین زده شد.

این واحدها در زمینی به مساحت یک هزار و 680 متر‌مربع و در 5 بلوک 24 واحدی ساخته خواهد شد.