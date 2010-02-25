به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین واشقانی فراهانی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح ترافیک قم بعد از اطلاعرسانی کامل تا قبل از شروع سال جدید آغاز خواهد شد، اظهار داشت: طرح ترافیک در هسته مرکزی شهر در دو ماه به صورت آزمایشی از تاریخ 15 اسفندماه آغاز و به اجرا خواهد رسید.
وی با اشاره به زمان و محدوده اجرای طرح ترافیک در شهر قم تصریح کرد: این طرح در تقاطع عمار یاسر – آذر به سمت سهراه بازار و خیابان ارم تا میدان شهدا و از خیابان انقلاب و ارم تا عمار یاسر، آستانه، بلوار بهار، خیابان جنب شبستان امامخمینی(ره) و معابر محلی در داخل رینگ ( از شمال به خیابان آذر از شرق به بلوار عماریاسر از غرب به خیابان باجک و از جنوب به خیابان معلم وحجتیه) به منظور روان سازی ترافیک شهری در ساعت های 7 صبح تا 14 بعد از ظهر و از 16 الی 21 شب به استثنای روزهای تعطیل اجرا میشود.
معاون سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم افزود: با توجه به انتقال ترافیک هسته مرکزی شهر به سایر معابر و به منظور روانسازی تردد وسایل نقلیه، خیابان معلم حد فاصل میدان روح الهه تا چهارراه حجتیه و خیابان شهید فاطمی (دورشهر) از میدان جانبازان بطرف میدان رسالت یک طرفه میشود و برای هر یک از تقاطعها در جهت مخالف خط ویژهای مشخص میشود که پس از اطلاع رسانی کامل و نصب تابلو و علائم مورد نیاز از تاریخ هشت اسفندماه به مرحله اجرا خواهد رسید.
واشقانی فراهانی ادامه داد: تهیه و تدوین مجوز عبور از طرح ترافیک دست کمیته حمل و نقل است که ریاست آن را رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان به عهده دارد.
وی با اشاره به وسایل نقلیهای که حق تردد از محدوده ترافیک را دارند افزود: خودروهای امدادی، خدماتی، اورژانس، نیروی انتظامی و اتوبوسهای واحد و تاکسیهای مجهز به آرم سازمانی و وانتبارها و موتورسیکلتها نیز با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی میتوانند به عبور و مرور بپردازند.
واشقانی هدف اصلی اجرای طرح ترافیکی را در قم آسایش آرامش، روان و اعصاب شهروندان از ناهنجاریهای صوتی و آلودگیهای ترافیکی دانست و بیان کرد: تنها کسانی از عملیاتی شدن طرح ترافیک در هسته مرکزی قم ابراز ناراحتی میکنند که منافعشان در زیباسازی پایتخت مذهبی و تفکر دینی اسلام به خطر میافتد.
معاون سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با بیان اینکه مهندسی ارزشی با اجرای طرح ترافیکی در قم نمود پیدا میکند اظهار داشت: در این طرح چشم اندازی با استفاده از اصلاحالگوی مصرف دیده شده است که شامل کاهش مصرف سوخت، کاهش هزینهای حمل و نقل شهری، کاهش آلودگی هوا، افزش سطح کیفی حمل و نقل عمومی به صورت هدفمند و توانمند میشود.
ترافیک شهر به رودخانه منتقل میشود
وی به انتقال بخشی از ترافیک سطح شهر به رودخانه قمرود اشاره کرد و بیان داشت: ناوگان حمل و نقل در سطح رودخانه در گذشته مطلوب نبوده است ولی با برنامههایی در آیندهای نه چندان دور صورت میگیرد و با آمادهسازی سطح رودخانه و ایجاد دو لاین رفت و برگشت در 9ماه از سال و ایجاد پیادهروهایی زیبا، دیگر مشکلات حمل و نقل در پارکسوار جنوبی و شمالی رودخانه برطرف میشود و میتوان به عنوان یک طرح جایگزین و بازویی توانمند در روان سازی ترافیک نقش ایفا کند.
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