مدیران اقتصادی برای افزایش بهره وری در جامعه ایده پردازی کنند

به گزارش خبرنگار مهردر ساری، سیدعلی اکبر طاهایی عصر پنجشنبه در اجلاس مدیران کل مالیاتی منطقه دو کشور در ساری اظهار داشت: مدیران اقتصادی باید بر تولیدات و ساختار درآمدی کشور به تناسب هر استان وقوف کامل داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: برای مازندران طی برنامه چهارم ، درآمد تکلیفی تعیین شده ، بیش از ۴۰ درصد به دست آمده که باید برای شکوفایی ظرفیتهای اقتصادی استان تلاش کرد.

استاندار مازندران بیان کرد: درآستانه برنامه پنجم ،دولت الکترونیک گام های مثبتی برای حل مشکلات اقتصادی برداشته است و امیدواریم با همکاری همه مسئولین مازندران دراین برنامه به جایگاه مناسب خود برسد.

طاهایی بر افزایش بهره وری با استفاده از ایده پردازی مدیران اقتصادی تاکید کرد وگفت: درحالیکه مازندران به عنوان مرکز اول تولید مرکبات درکشور شناخته شده، تنها از باغات استان سالانه ۱۷هزار تن پرتقال تولید می شود،درصورتی که با استفاده از ایده های علمی و افزایش بهر وری این مقداررا می توان تا چهار برابر نیز افزایش داد.

وی افزایش تولید ناخالص را اصلی ترین دغدغه مسئولین استانی دانست وگفت: سیاست نظام دردفاع از تولیدکشاورزی است اما باید با روشهای مدرن روز،به حداکثر تولید دست یابیم.

