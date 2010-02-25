نصب چادر در میادین عمومی همدان ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید مسعود عسگریان عصر پنجشنبه در ستاد تسهیلات نوروزی همدان با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته بین ادارات مختلف برای میزبانی مناسب از مسافران نوروزی، اظهار داشت: هر ساله با افزایش امکانات و هماهنگی های موجود، شمار مسافران نوروزی شهر همدان افزایش داشته است.

وی از نظافت مستمر و روزانه مکان های اقامتی مسافران در ایام نوروز خبر داد و گفت: نورپردازی سطح شهر، ساماندهی مبلمان شهری و جلوگیری از سد معبر در اولویت کارها خواهند بود.

شهردار همدان از سه برابر شدن فضای سبز شهر همدان در نوروز امسال در مقایسه با سال گذشته سخن گفت و یادآور شد: در نظر سنجی از مسافران نوروز سال 88، زیبایی فضای سبز شهر همدان مورد توجه قرار گرفته بود.

عسگریان با درخواست از نیروی انتظامی برای همکاری با پرسنل شهرداری در راستای جلوگیری از نصب چادر در میادین و معابر اصلی شهر همدان، خاطرنشان کرد: ادارات شهر و استان همدان نیز باید نسبت به رنگ آمیزی تاسیسات خود در سطح شهر اقدام کنند.