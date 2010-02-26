بانک مسکن خراسان شمالی در طرح مسکن مهر مشکل منابع ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، مجید قاسم زاده ظهر جمعه در نشست خبری افزود: اعتبارات سال 88 جذب شده ودر پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن مهر در این استان مشکل اعتباری وجود ندارد.

وی تصریح کرد: این مدیریت به هر تعداد متقاضی که از سوی سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن معرفی شدند تسهیلات پرداخت خواهد کرد.

وی گفت: سقف اعتباری امسال 414 میایارد ریال ابلاغ شده بود که در پایان سال بدلیل پرداخت تسهیلات برای مسکن مهر این رقم نیز مصرف منابع بانکی شده است.

وی با اشاره به عملکرد این مدیریت از ابتدای طرح مسکن مهر در استان خراسان شمالی گفت: در این مدت شش هزار و 552 مورد تسهیلات به ارزش 518 میلیاردو 10 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت شده است. قاسم زاده افزود: در این مدت دیر شعب شهرستان شیروان 328 فقره به ارزش 45 میلیاردو 920 میلیون ریال، جاجرم 132 فقره تسهیلات به ارزش 18 میلیاردو 480 میلیون ریال، اسفراین 396 مورد به ارزش 55 میلیاردو 440 میلیون ریال و بجنورد دو هزارو 182 فقره به ارزش 305 میلیاردو 480 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شد.

وی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده برای بهسازی مسکن روستایی نیز اظهار داشت: اعتبارات سال 87 برای بهسازی مسکن روستایی 75 میلیارد ریال به هزار واحد وتا پایان شهریور امسال تا سقف هفت میلیون و 500 هزارو تومان به روستائیان پرداخت شد.

مدیر شعب بانک مسکن خراسان شمالی بیان کرد: اعتبارات سال 88 در بخش بهسازی مسکن روستایی به پنج هزار واحد اختصا یافت که تاکنون هزاو 200 واحد انعقاد قرارداد شده و90 میلیارد ریال نیز جذب شده است.

وی مبلغ مانده تسهیلات بانک مسکن استان خراسان شمالی دو هزارو 314 میلیارد ریال اعلام کرد وافزود: از این مبلغ 46 میلیارد ریال معوقه و50 درصد آن مربوط به روستائیان است. قاسم زاده پیش بینی کرد: از ابتدای سال 89 سقف تسهیلات به 20 تا 25 میلیون تومان برسد و شامل کسانی که قبلا تسهیلات 15 میلیون تومانی دریافت کرده اند نیز خواهد شد.

وی تصریح کرد: فروش وام مسکن به لحاظ قانونی ممنوع است و قابل انتقال به غیر نیست.

مدیرشعب بانک مسکن افزود: فروش اوراق و امتیاز وام مسکن بصورت سپرده ممتاز در ازای سرمایه گذاری دربانک مسکن وبراساس درصدهای تعیین شده از سوی بانک و با موافقت بانک تا سقف 20 میلیون تومان میسر خواهد بود.

وی با اشاره به ودیعه مسکن نیز گفت: این وام به منظور رهن منزل با نرخ چهار درصد و با معرفی سازمانهای بنیاد شهید وامور ایثارگران، بنیاد مسکن، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت می شود.