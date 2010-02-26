به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر جشنواره سراسر وبلاگ‌نویسی بوی سیب شامگاه پنجشنبه در این مراسم از ارسال یک هزار و 941 اثر به دبیرخانه این جشنواره خبر داد و اظهار داشت: در این دوره از مسابقه هزار و 324 اثر در بخش وبلاگ به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد 425 اثر به مرحله نهایی راه یافت و از صاحبان 13 اثر برتر تجلیل می‌شود.



علی اصغر جوشقان‌نژاد با اشاره به ارسال 82 اثر پادکست به جشنواره وبلاگ نویسی بوی سیب، اظهار داشت: این تعداد نسبت به دومین جشنواره بوی سیب حدود 18 برابر افزایش داشته است.



وی اضافه کرد: در بخش بلوتوث 118 اثر و در بخش‌های عکس و تصویر زمینه 417 اثر به دبیرخانه سومین جشنواره سراسری وبلاگ نویسی بوی سیب ارسال شده است.



وی با بیان اینکه چهار اثر از کشورهای خارجی به این جشنواره ارسال شده است، گفت: دو اثر وبلاگ با زبان‌های چینی و انگلیسی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که به دلیل عدم امکان داوری زبان‌های خارجی، ارزیابی از این آثار صورت نگرفت.



اسامی برترین‌ها



در این مراسم از برترین‌های پنج بخش وبلاگ، پادکست، بلوتوث، تصویر زمینه و عکس با اهدای تندیس، لوح سپاس و جوایزی قدردانی شد.



بر اساس این گزارش، در بخش وبلاگ‌نویسی محمدمجتبی احمدی، مریم روستا و یحیی علوی‌فرد حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند و یاسمن راونی، محمدحسین طاهری خسروشاهی، حمیدرضا رحمانیان، علی سلیمانی، فاطمه لیاقت، فاطمه خمسی، امیرعلی شریفی، حسین اکبری نودهی، مریم حقیقت و سجاد محبیان به ترتیب عناوین بعدی را کسب کردند.



در بخش پادکست نیز عباس فاروقی، حسین رشیدی‌زاد، احمد مظفری و میثم شایان‌پور حائز کسب رتبه‌های اول تا چهارم شدند.



همچنین حسین عسگری، سعید رحیمی، محسن محمدی و سروش اسدی عناوین اول تا چهارم بخش بلوتوث را کسب کردند.



در بخش تصویر زمینه امیرحسین محمدخواه تهرانی، حمیدرضا رجبی، محمد احوض، احمد دیندار و سید امیرحسین ارشادی‌نیا موفق به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.



محمد دهقانی، امید گرشاسبی، اسماعیل جوادی و محسن اقبالی نیز رتبه‌های اول تا چهارم بخش عکس را از آن خود کردند.



هیئت داوران این جشنواره در بخش ویژه فقط یک اثر را در موضوع دانش‌آموز حسینی شایسته تقدیر دانست و از زهرا آقایی صاحب این اثر تجلیل کرد.



همچنین در بخش پایگاه‌های فعال از سید محمدباقر موسوی مدیر پایگاه الوعد الصادق و حسین نخلی مدیر پایگاه سبکبالان قدردانی شد.



مراسم اختتامیه سومین جشنواره سراسری وبلاگ نویسی بوی سیب با حضور هنرمندان و شخصیت‌ها و مسئولان نهادهای مختلف در سالن اجتماعات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد.