کیفیت غزل شاعران جوان کشور ارتقا یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمیدرضا شکارسری شامگاه پنجشنبه طی سخنانی در پنجاهمین نشست تخصصی نقد شعر شکوفه‌های خیال که در حوزه هنری قم برگزار شد با اشاره به علاقه فراوان شاعران جوان به سرایش شعر در قالب غزل گفت: آن چه مایه خرسندی است این است که غزلیات شاعران جوان کشور در سالیان اخیر به لحاظ کیفی و محتوایی رشد خوبی داشته است.



وی همچنین با اشاره به اینکه در طول سالیان اخیر شیوه غزل سرایی سنتی در میان شاعران به ویژه شاعران جوان در کشور رواج قابل توجهی داشته است، ابراز داشت: آنچه که در شیوه غزل سرایی شاعران جوان و با استعداد کشور باید مدنظر قرار گیرد این است که باید به عناصری چون تصویر سازی و استفاده از زبان روز توجه شود.



لزوم رعایت قید و بندهای زبانی در شعر نو



شکارسری با تأکید بر لزوم رعایت قید و بندهای زبانی در شعر نو گفت: نحوه بکارگیری زبان در ساختار شعر نو از اهمیت بسزایی برخوردار است و شاعران جوان نباید به راحتی از کنار این موضوع بگذرند.



در آغاز این نشست تنی چند از شاعران جوان استان قم به قرائت اشعار خود پرداختند که در ادامه، اشعار خوانده شده مورد نقد و برررسی حمید رضا شکارسری قرار گرفت.

