پاسداشت آیت الله مرعشی نجفی پاسداشت علم و مرجعیت است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسن موسیپور شامگاه پنجنبه در دیدار حجت الاسلام سید محمود مرعشی نجفی، مدیر کتابخانه آیت الله مرعشی با اشاره به برگزاری همایش این عالم ربانی در سال آینده در سخنانی اظهار داشت: این همایش باید از هر جهت فاخر و درخور شأن مقام علمی، معنوی آیت الله العظمی مرعشی نجفی بوده و نهادهای ذیربط همه توان خود را در این راستا بکارگیرند.
وی افزود: برای برگزاری این همایش در سطح بین المللی، باید ساختار برنامهها و کمیتههایی جامع و منسجم تدوین و طراحی شده و از همه ظرفیتها در این راستا استفاده شود.
استاندار قم خاطرنشان کرد: پاسداشت حضرت آیت الله مرعشی نجفی، پاسداشت مقام علم، مرجعیت و ویژگیهای برجسته انسانی است.
وی همچنین بر چاپ و انتشار آثار مکتوب به جا مانده از علمای بزرگ اسلام تأکید و تصریح کرد: این ذخایر ارزشمند که نسبت به آنها توجه لازم نمیشود، باید برای هدایت جامعه بشری رونمایی شده و در اختیار اقشار مختلف مردم قرار بگیرد.
همایش بین المللی بزرگداشت آیت الله مرعشی نجفی شهریورماه سال آینده برگزار خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر تجلیل از مقام علمی و معنوی آیت الله مرعشی نجفی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسن موسیپور شامگاه پنجنبه در دیدار حجت الاسلام سید محمود مرعشی نجفی، مدیر کتابخانه آیت الله مرعشی با اشاره به برگزاری همایش این عالم ربانی در سال آینده در سخنانی اظهار داشت: این همایش باید از هر جهت فاخر و درخور شأن مقام علمی، معنوی آیت الله العظمی مرعشی نجفی بوده و نهادهای ذیربط همه توان خود را در این راستا بکارگیرند.
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