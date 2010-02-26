به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد لطفینیاسر شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره سراسری وبلاگ نویسی بوی سیب، با طرح این سئوال که چه کسانی در فضای اینترنت پیروز خواهند بود؟ تصریح کرد: جوامع دارای سنتهای ارزشمند، اما تحت فشار در فضای مجازی به دلیل نداشتن هویتهای مذهبی شان به زودی دچار انحطاط میشوند اما آنهایی که دارای هویتهای مذهبی هستند هر روز بالندهتر میشوند.
مدیر رادیو معارف بر لزوم شناخت بهتر از فضای اینترنتی و حضور بیشتر و منسجمتر در این فضا تاکید کرد و گفت: برنامههایی مثل جشنواره وبلاگ نویسی بوی سیب بر روی همین حرکت سرمایهگذاری کرده است.
وی خاطرنشان کرد: رسانههای مجازی ما باید رسانههای پویا با مفاهیمی برخاسته از فطرت حسینی جوانان باشند تا در نهایت بتوانیم جامعه مجازی حسینی را در فضای اینترنت ایجاد کنیم.
لطفینیاسر با اشاره به تغییر و تحولات سریع در عرصه جهانی به واسطه وجود اینترنت، اظهار داشت: در طول کمتر از 40 سال در جهان و کمتر از 20 سال در ایران وقتی اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت، کمتر چیزی مثل اینترنت توانست رشد تصاعدی عجیب و آمیختگی با زندگی بشر داشته باشد.
وی با تقسیمبندی نگاه به اینترنت و فضای مجازی در سه بخش بدبینانه، خوشبینانه و واقعبینانه تصریح کرد: در شرایط پیچیده و حساس کنونی نگاه بدبینانه و گریزانه به فضای مجازی مناسب نیست.
لطفینیاسر ادامه داد: دل سپردن به فضای مجازی جز ناکجا آباد رفتن نتیجهای در بر نخواهد داشت و بسیاری از افرادی که به فضای مجازی خوشبینانه نگاه کردند دچار اشتباهات زیادی شدند.
مدیر رادیو معارف گفت: باید واقعبینانه به فضای مجازی و اینترنت نگاه کنیم و استفاده مناسبی از این فضا داشته باشیم.
افزایش ساعات برنامههای انگلیسی
مدیر رادیو معارفگفت: از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1389 یک ساعت به برنامههای انگلیسی ندای اسلام اضافه خواهد شد و زمینههای این سیاستگذاری به زودی مهیا میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر رادیو معارف لزوم ایجاد جامعه مجازی حسینی در فضای اینترنت را خواستار شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد لطفینیاسر شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره سراسری وبلاگ نویسی بوی سیب، با طرح این سئوال که چه کسانی در فضای اینترنت پیروز خواهند بود؟ تصریح کرد: جوامع دارای سنتهای ارزشمند، اما تحت فشار در فضای مجازی به دلیل نداشتن هویتهای مذهبی شان به زودی دچار انحطاط میشوند اما آنهایی که دارای هویتهای مذهبی هستند هر روز بالندهتر میشوند.
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