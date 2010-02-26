ریگی دست پرورده استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام علی محمد نیکبخت شامگاه پنجشنبه در گردهمایی روحانیون عقیدتی سیاسی در گرگان افزود: این درحالیست که حامیان ریگی، ارتباط با وی را منکر می شوند درحالیکه ریگی با آموزشهای آنها عده ای افراد بی گناه را به شهادت رسانده است.

وی اظهار داشت: دشمنان سالهاست که جنگ نرم علیه ایران اسلامی روی آورده اند و ملت باید در این زمینه هوشیار باشند.

حجت الاسلام نیکبخت تصریح کرد: هر چقدر به عمر انقلاب اسلامی افزوده می شود دستاوردها و اقتدار ما نیز بیشتر و توطئه های دشمن نیز کیفی تر می شود.

وی عنوان کرد: دشمن حاضر است آن قدر سرمایه گذاری کند تا به نتیجه برسد که خوشبختانه تا امروز موفق نشده است.

جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: در پشت ظاهر نسبتا آراسته دشمنان نیتهای بسیار پلیدی که بسیار متفاوت تر از ظاهرشان است وجود دارد و دشمنی آنان با اسلام و انقلاب سابقه ای طولانی دارد.

در این گردهمایی، روحانیون، عقیدتی سیاسی ارتش استانهای گلستان، مازندران،سمنان و خراسان شمالی شرکت داشتند.