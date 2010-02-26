مراسم سالگرد ارتحال آیت الله بهاءالدینی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید احمد فاطمی نیا، طی سخنانی دراین مراسم که پنجشنبه شب در مسجد اعظم قم برگزار شد با بیان اینکه آیت الله بهاالدینی جزو اسوه‌های برتر عرفان و تقوا در عصر کنونی بود، گفت: این مرجع وارسته دارای روح باعظمتی بود که آن را در سایه عرفان اسلامی به دست آورده بود.



وی افزود: آن مرحوم پرورش یافته مکتب اسلام و قرآن بود و ازشخصیت‌های کم نظیری بود که از مکتب عرفان نهج البلاغه سیراب شده بود.



فاطمی‌نیا با بیان اینکه اسلام خودش دارای عرفان انسان ساز است و نیاز به عرفانهای مکاتب دیگر ندارد، اظهار داشت: قرآن و نهج البلاغه عرفان است و اگر کسی واقعا بخواهد به عرفان حقیقی دست یابد چاره‌ای ندارد مگر آن که در محضر کلام وحی و ائمه اطهار زانو بزند.



وی همچنین با بیان اینکه عرفان نظری و عرفان عملی لزوما با یکدیگر ملازمه ندارند، تصریح کرد: بسیاری از علما و عرفا برجسته شیعی تربیت یافته مکتب دین بودند نه اینکه عرفان نظری را خوانده باشند چرا که از منابعی چون قرآن کریم‌، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه بهره مند شده بودند.