سپهرزاد دومین طلایی ایران/ هفت مدال حاصل تلاش دوندگان در روز دوم

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابتهای دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در تهران پنجشنبه شب در حالی در سالن آفتاب انقلاب تهران پیگیری شد که هادی سپهرزاد در ماده هفتگانه دومین مدال طلای ایران را بدست آورد.

نایب قهرمان دهگانه آسیا در این روز در مصاف با 7 ورزشکار آسیایی با کسب 8292 امتیاز در ماده هفتگانه داخل سالن به عنوان قهرمانی دست یافت و دومین مدال طلای ایران را به گردن آویخت.

عبدالجلیل توماج دیگر نماینده کشورمان نیز در این ماده با 5054 امتیاز مدال نقره گرفت. ورزشکاری از هند نیز با 4981 امتیاز سوم شد. سعید کولیوند سومین ورزشکار هفتگانه ایران هم با رکورد 4664 امتیاز به عنوانی بهتر از هفتمی دست نیافت.

در ماده پرش ارتفاع کیوان قنبرزاده پرنده جوان کشورمان با ارتقاء رکورد شخصی اش با پرشی به میزان دو متر و 17 سانتی متر مدال نقره این رقابتها را از آن خود کرد. در این ماده ورزشکار قطر اول و لبنان سوم شد.

در دیگر مسابقات روز گذشته در پرتاب وزنه حمیدرضا نودهی فراهانی در ماده پرتاب وزنه مدال برنز گرفت و مهدی شاهرخی به دلیل دیر رسیدن به زمین مسابقات از دور رقابتها خط خورد. در بخش بانوان نیز مینا پورسیفی در 800 متر مدال برنز و سمیه مهربان و الناز کمپانی در دوی 60 متر با مانع مدال نقره وبرنز گرفتند.

در پایان هر دو روز نخست این رقابتها از سوی نمایندگان وادا از قهرمانان تست دوپینگ گرفته شد.

در پایان دومین روز از رقابتهای دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در تهران تیم ایران باکسب دو مدال طلا، چهار نقره و پنج مدال برنز جمع مدالهای خود را به عدد 11 رساند.

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی دوومیدانی داخل سالن آسیا از پنجم تا هفتم اسفند ماه و برای دومین بار درتهران برگزار می شود.