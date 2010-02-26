شب شعر طنز "در حلقه رندان" در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شب شعر در حلقه رندان به همت حوزه هنری استان کردستان و با همکاری سازمان آموزش و پرورش این استان و به مناسبت آغاز برنامه های گرامیداشت ایام هفته وحدت شب گذشته با حضور و استقبال بسیار خوب اقشار مختلف مردم در کانون امام خمینی (ره) سنندج برگزار شد.

معاون اداری و مالی حوزه هنری استان کردستان در خصوص برگزاری این شب شعر اظهار داشت: به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت حوزه هنری استان کردستان با دعوت از طنز پردازان برجسته کشور عضو گروه در حلقه رندان دومین شب شعر طنز را در سنندج برگزار کرد که خوشبختانه این مهم با استقبال خوب مردم این شهر نیز مواجه شد.

مرادی عنوان کرد: دراین محفل ادبی طنزپردازان برجسته کشور از جمله "ناصر فیض"، "نادرخطایی"، "سعید نوری"، "رضا گیلان پور"، "منصور دودانگه"، "سید جواد موسوی"، "رحیم رسولی"، "جمشید مقدم" و "شاهرخ اورامی" تازه ترین اشعار خود در حوزه های مختلف را قرائت کردند.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت نقش طنز جهت بیان موضوعات و رویدادهای پیرامون افزود: دراین برنامه علاوه بر شعر خوانی هنرمندان در حلقه رندان جمعی از شعراء و گروه های موسیقی و مولودی خوانی وابسته به حوزه هنری استان کردستان نیز به اجرای برنامه های مختلف پرداختند.

معاون اداری و مالی حوزه هنری استان کردستان با اشاره به برنامه های گرامیداشت ایام هفته وحدت بیان داشت: حوزه هنری استان کردستان علاوه بر برگزاری این مراسم چندین برنامه دیگر در راستای گرامیداشت ایام هفته وحدت طراحی و تدوین کرده است که از آن جمله می توان به یادوراه شمس قریشی، برگزاری همایش جشن وحدت و آئین پایانی جشنواره نمایشنامه خوانی وتار اشاره کرد.

گروه "درحلقه رندان " وابسته به واحد طنز حوزه هنری کشور می باشد که نزدیک به 10 سال از تشکیل آن می گذرد و تاکنون برنامه های مختلفی را در سطح کشور برگزار کرده و این برنامه دومین جلسه در حلقه رندان در استان کردستان است.