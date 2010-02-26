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۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۶

بوکس قهرمانی جوانان آسیا/

132 بوکسور از 20 کشور در تهران به مصاف هم می روند

132 بوکسور از 20 کشور در تهران به مصاف هم می روند

با اعلام آمادگی کشور مغولستان تعداد کشورهای حاضر در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا به عدد 20 رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود گذشت زمان ثبت نام تیم های آسیایی برای شرکت در مسابقت بوکس جوانان آسیا، مغولستان برای شرکت در این رقابت ها اعلام آمادگی کرد که با موافقت مسئولان برگزاری رقابت ها واقع شد.

در این مسابقات قزاقستان با 11 بوکسور، ازبکستان با 11 بوکسور و یک داور، چین با 10 بوکسور و یک داور، هند با 11 بوکسور و یک داور، ترکمنستان با 11 بوکسور و 2 داور، تایلند با 7 بوکسور و یک داور، قرقیزستان با 7 بوکسور و یک داور، چین تایپه با 6 بوکسور و یک داور، سوریه با 11 بوکسور و یک داور، ژاپن با 6 بوکسور، هنگ گنگ با 3 بوکسور و یک داور، سریلانکا با 3 بوکسور و یک داور، اردن با 5 بوکسور و یک داور، مالزی با 3 بوکسور و یک داور، سنگاپور با 2 بوکسور، ویتنام با 5 بوکسور و 2 داور، فیلیپین با 3 بوکسور، تاجیکستان با 7 بوکسور ، مغولستان با 9 بوکسور و ایران با 11 بوکسور در این رقابت ها حضور می یابند.

رقابت های بوکس قهرمانی جوانان آسیا از یازدهم تا بیستم اسفند ماه در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1041289

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