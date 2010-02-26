انتشار اولین جلد از مجموعه مطالعات فرهنگ و ادب فارسی در هند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالرضا موسوی طبری درباره این کتاب گفت: "مهندات" به معنی هندی شده است که در این مجموعه به تصحیح مطالعات و تالیفاتی می‌پردازد که از حدود 800 سال پیش وهمزمان با ورود فرهنگ و هنر و ادبیات فارسی به شبه قاره هند منتشر شده است.

وی ادامه داد: این مجموعه در چند بخش تقسیم می شود. بخش اصلی به ادبیات اختصاص دارد و بخشهای دیگر شامل تاریخ ،علوم و فنون و فهرستگان می‌شود. سعی شده ضمن آوردن این تالیفات برای آنها یک مقدمه و تعلیقات و همچنین فهرست‌نگاری و تغییر و تصحیح صورت گیرد که اینها ارزش کار را نسبت به چاپهای پیشین که در هند و پاکستان منتشر شده بالا می برد.

موسوی طبری درباره منابع این کتاب افزود: بخش قابل توجهی از این منابع در داخل و از کتابخانه‌های مختلف گردآوری شد و بخش دیگر هم از کتابخانه‌های هند و همچنین اروپا و مخصوصا به دلیل وجود بسیاری از متون و کتابها در کشور انگلستان از آنها هم استفاده شده است.

وی با بیان اینکه رونمایی "مهندات" در هند با حضور سفیر و استادان ادبیات فارسی کشور هند برگزار شده، افزود: قرار بود دفتر نخست این مجموعه به صورت همزمان در ایران و هند منتشر شود که این کتاب چند ماهی است در هند منتشر شده ولی انتشار این مجموعه در ایران به دلایلی به تاخیر افتاد.

جلد نخست "مهندات" تولید پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری توسط انتشارات سوره مهر در هفتصد و نود و پنج صفحه در قطع وزیری در تیراژ دو هزار و 500 نسخه منتشر شده است.