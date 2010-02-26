واکنش سازمان سنجش به اعتراض مجلس درباره حذف گزینه دین از فرم گزینش

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نامه جمعی از نمایندگان روحانی مجلس نسبت به حذف عنوان دین از فرم گزینش دانشجو گفت: در فرم ثبت نام کنکورهای سراسری و کارشناسی ارشد گزینه دین حذف نشده و در هر دو کنکور به صراحت اعلام شده است که داوطلب باید اعتقاد به اسلام و یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی را داشته باشد. همچنین ملزم به احکام عملی اسلام و انجام دادن واجبات و پرهیز از محرمات باشد.

وی افزود: گزینه دین حذف نشده و مانند گذشته عنوان شده که داوطلب در صورت اعتقاد به هر یک از ادیان اسلام، مسیحی، کلیمی و زرتشتی این موضوع را باید در فرم ثبت نام ذکر کند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور گفت: سازمان سنجش در تمامی ثبت نام ها عنوان دین را به داوطلب ارائه می دهد.

مجمع نمایندگان روحانی مجلس طی نامه ای به کامران دانشجو وزیر علوم علت حذف عنوان دین از فرم گزینش دانشجو را جویا شده است. در این نامه خطاب به کامران دانشجو آمده است: بر اساس گزارش سازمان اطلاعات استان تهران در خبرنامه شماره 3 مورخ 1/11/88 عنوان دین از فرم گزینش دانشجو حذف گردیده است. این اقدام از جهات مختلف غیر موجه می باشد که مهمترین آنها هموار کردن راه برای نفوذ عناصر الحادی و فاقد دین و بعضا محارب در فضای دانشجویی و از آن پس در فضای علمی و مدیریتی کشور است.

در این نامه آمده است: در شرایطی که هجوم همه جانبه دشمن به ارزش های انقلاب اسلامی را شاهد هستیم و به خصوص در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری از سوی فرقه های الحادی و عامل بیگانه دیدیم، آیا حذف دین در گزینش دانشجو جایزه دادن به این فرقه های گمراه و محارب نیست، که می بایست مورد توجه مسئولین گزینش و آموزش وزارت علوم قرار می گرفت.

در پایان این نامه آمده است: مجمع نمایندگان روحانی مجلس با ابراز تاسف و تعجب از این اقدام ناموجه انتظار دارد در رفع این اشتباه سریعا اقدام و نتیجه را اعلام فرمایند.