در گفتگو با مهر اعلام شد: ضرر گوشتهای مرغ موجود در بازار / تولید آنتی بیوتیک گیاهی در کشور

وحید گرجی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: گوشت مرغهایی که در حال حاضر در اختیار مصرف کنندگان قرار داده می شود دارای باقی مانده آنتی بیوتیک هستند و استفاده دراز مدت این گوشتها باعث می شود که بدن انسان در برابر آنتی بیوتیک ها مقاوم شود.

وی اظهار داشت: از آنجا که باکتریها در برابر آنتی بیوتیک ها اقدام به تولید نسلهای جدید می کنند از این رو زمانی که فرد مبتلا به سرماخوردگی می شود بدن در برابر آنتی بیوتیکها مقاوم شده در نتیجه دیرتر بهبود می یابد.

گرجی ادامه داد: در این راستا اقدام به تولید آنتی بیوتیک های گیاهی کردیم. پس از انجام تحقیقاتی با استفاده از عصاره گیاه آویشن و ترکیبات دیگر موفق به تولید آنتی بیوتیک گیاهی با نام "آنتی بیوفین" برای طیور شدیم.

وی به مزایای این نوع آنتی بیوتیک اشاره و خاطرنشان کرد: پس از مصرف این آنتی بیوتیک نه تنها باقی مانده آنتی بیوتیک در بدن مرغ باقی نمی ماند بلکه مدت ماندگی گوشت مرغ را افزایش می دهد و دیرتر فاسد می شود.