فرزانگان و مشاهیر مازندران تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، در این مراسم که پنجشنبه شب و با حضور استاندار مازندران، دبیر مجمع نمایندگان استان، تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران سازمان ملی جوانان کشور و سفیر ایران در واتیکان برگزار شدد، محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی نکوداشت مفاخر و مشاهیر را برای مسئولین اجرایی کشور امری ضروری دانست.

وی با اشاره به اینکه هنوز جایگاه مفاخر و مشاهیر در کشور به معنای واقعی خود برای عام شناسانده نشده است، خاطرنشان کرد: دولت توجه خود را به نخبگان و مشاهیر باید مضاعف کند.

پرویز با بیان اینکه فرد نخبه و مخترع برای خلق اثر خود حاضر بوده از دنیا بگذرد تا با اقدام ابداعی خود اجر معنوی را به جهانیان عرضه کند، بیان کرد: نگاه جامعه به مشاهیر و نخبگان نگاهی معنا دار بوده و برای ساماندهی و حمایت از این قشر اثرگذار جامعه باید تلاش کرد.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز با اشاره به قدمت فرهنگی، دینی و معرفتی این استان در عرصه های مختلف تاریحی اظهار داشت: مردم مازندران به وجود نخبگان، مشاهیر، علما و دانشمندان این خطه افتخار می کنند.

وی با بیان اینکه مازندران با دارا بودن هزار و 200 امامزاده جایگاه عالمان، فرزانگان و فرزندان آل الله است خاطر نشان کرد: استان نخبه پرور و علی تبار مازندران با تکیه بر مواهب معنوی هر روز پله های ترقی و تعالی را خواهد پیمود.

طاهایی تجلیل و بزرگداشت مشاهیر و نخبگان را در جامعه بسیار ضروری دانست و گفت: مشاهیر و فرزانگان برای تعالی و ماندگاری علمی جوامع تلاش های وافری کرده که پاسداشت این بزرگمردان تاریخ بر همگان واجب است.

دبیر مجمع نمایندگان مازندران نیز با بیان اینکه تاریخ مازندران به وجود نخبگان و مشاهیر خود افتخار می کند افزود: تجلیل از فرزانگان مصداق فرزانگی است.

سید علی ادیانی راد با اشاره به اینکه مازندران در شرایط فرهنگی خاصی نسبت به سایر کشور قرار دارد اظهار داشت: سفر سوم دولت که با رویکرد فرهنگی بوده باید جایگاه نخبگان، مشاهیر و فرزانگان نیز لحاظ شود.

در پایان از فرزانگان، مشاهیر و جوانان نخبه مازندران تجلیل شد که اسامی آنان بدین شرح است: مهندس سعید مبلغ حسینی، دکتر محمد رضا حسنی آهنگر، دکتر محسن جهانشاهی، پروفسور قنبر ابراهیمی، دکتر سید عبدالحسین مختاباد، دکتر داریوش گوران سوادکوهی، دکتر ایرج مهدوی، دکتر حسین مبینی سوچلمایی، استاد محسن محسنی، دکتر داود دومیری گنجی، استاد نادعلی اسماعیلی، استاد هنرمند ایرج علی رضایی، استاد خسرو سینایی، دکترعلی اصغر معصومی، مرحوم مهندس مجد آراء، استاد نبی الله تقی زاده خطیر از مشاهیر و مفاخر مازندران بودند.

مهسا یوسفی رمدانی، غلامرضا آقاجانی، مهدی تقوی، سیده آذین ساداتی، محمد کوزه گری، محمد اسماعیل گراییلی، رضا حسین نژاد آهنگر، شهید بهرامی ولشکلایی، سارا احتشامی و مجتبی داداش زاده نیز به عنوان نخبگان جوان برگزیده استان بوده که با حضور مسئولین مورد تجلیل قرار گرفتند.