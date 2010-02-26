تداوم نمایشگاههای تخصصی کتاب کودک/ برگزاری شش نمایشگاه در سال 89

محمدتقی حق‌بین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احتمال اختصاص فضایی دائمی به نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان گفت: مسئولان ارشاد به ما اعلام کردند که باید این پیشنهاد تبدیل به یک طرح منسجم شود تا بعد از برآورد هزینه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. با این حال توجه به شبکه‌های توزیع کتاب و ایجاد ویترین کتاب در کشور به ویژه در حوزه کودک و نوجوان در دستور کار سال آتی وزارت ارشاد است.

وی از تداوم روند برگزاری نمایشگاههای تخصصی کتاب کودک و نوجوان - که 14 سال متوقف مانده بود - خبر داد و افزود: به ناشران و نیز مسئولان ارشاد قول قطعی برگزاری 5 نمایشگاه دیگر را در سال 89 داده‌ایم که این تعداد بدون احتساب نمایشگاه تخصصی کتاب کودک تهران در سال آینده خواهد بود.

با این حال حق‌بین استانهای پنجگانه فوق را اعلام نکرد و این کار را به زمانی بعد از اعلام آمادگی مسئولان استانداری و شهرداری مراکز این استانها موکول کرد و نیز گفت: این نمایشگاهها علاوه بر تهران در پنج استان دیگر و با همکاری وزارت ارشاد، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، استانداریها و شهرداریها طی سال 89 و البته بعد از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برپا خواهد شد.

مدیر دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان همچنین با اشاره به نمایشگاه تخصصی در حال برگزاری کتاب کودک اهواز افزود: در این نمایشگاه که از 28 بهمن دایر شده و تا پایان وقت اداری رو جمعه 7 اسفند ادامه خواهد داشت 7000 عنوان کتاب با 40 درصد تخفیف (20 درصد تخفیف ناشران و 20 درصد تخفیف وزارت ارشاد) عرضه شده است.

وی از فروش 130 میلیون تومانی تا پایان ششمین روز این نمایشگاه خبر داد و گفت: نمایشگاه تخصصی کتاب کودک اهواز با همکاری مناطق نفت‌خیز جنوب کشور برگزار می‌شود و در واقع طرحی باقیمانده از هفته کتاب امسال و آخرین آنهاست که بر اساس آن قرار بود 50 نمایشگاه با همکاری مناطق صنعتی در 50 نقطه کشور برگزار شود.