اعتبارات میراث فرهنگی گلستان کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید هنرمندان از کاخ موزه گرگان افزود: اعتبارات مربوط به میراث فرهنگی استان در سال 1384 در حدود یک میلیارد و 500 میلیون ریال بود اما در سال 1388 به 20 میلیارد ریال افزایش یافته است که بناهای پیش‌بینی شده در سطح استان در حال مرمت هستند اما متاسفانه این اعتبار نیز کافی نیست.

وی با اشاره به وسعت 150 هکتاری بافت تاریخی گرگان خاطرنشان کرد: این اداره‌کل، دارای ظرفیتهای اعتباری و کارشناسی اندکی است بنابراین تنها می‌تواند به اندازه وسع و بضاعت خود تلاش می‌کند و شایسته نیست از این اداره ‌کل انتظار معجزه داشته باشیم.



وی اظهار داشت: گلستان ظرفیتها و توانمندی‌های بسیار فراوان و چشمگیر گردشگری و میراث تاریخی دارد که باید همه مسوولان استان دست به دست هم داده تا این توانمندیها تبدیل به بالفعل شوند.



مشاور هنری رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان نیز گفت: هنرمندان و مشاهیر فقید هر خطه‌ای سرمایه‌های جاودان آن هستند که بر همگان فرض است با آنان به نیکی رفتار شود.

شاپور اسلامی افزود: هنرمندان استان گلستان با حداقلی از امکانات در تلاشند هنر خود را اشاعه دهند.

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رئیس خانه هنرمندان استان گلستان اظهار امیدواری کرد که این گونه بازدید از جاذبه‌های گردشگری طبیعی و تاریخی ادامه داشته باشد.

هنرمندان از بخش‌های کاخ موزه گرگان نظیر در طبقه همکف بخش مشاهیر استان گلستان از جمله بوسلیک گرگانی، فخرالدین اسعدگرگانى، سیداسماعیل جرجانى، سیدمحمدباقر داماد (میرداماد)، میرابوالقاسم میرفندرسکى، عبدالقاهر جرجانی، شریف جرجانی، مختومقلی فراغی و ... بازدید کردند.

تندیس موسیقی‌دان و استاد تار محمدرضا لطفی و نقاش برجسته کشور، کارگاه مرمتی خانه امیر لطفی از دیگر بخشهایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.