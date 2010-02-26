یک درصد ضایعات نان 40 میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه می زند

غفور مطلبی در حاشیه در همایش ملی نقش زن در اصلاح الگوی مصرف نان در گفتگو با خبرنگار مهر ساری با بیان اینکه نان لواش 41 درصد تولیدات نان در کشور را به خود اختصاص داده است افزود: بربری ، تافتون ، سنگگ و نان های فانتزی در جایگاه ه های بعدی تولید نان در کشور هستند.

وی با انتقاد از اینکه حجم ضایعات نان در ایران بر اساس آمار ده سال گذشته 30 درصد اعلام می شود، تصریح کرد: این عدد درستی نیست زیرا آمارگیری های جدید میزان ضایعات نان در کشور را بسیار کمتر از این نشان می دهد.

مطلبی با اعلام اینکه بر اساس یک نظر سنجی در دو ماه گذشته میانگین ضایعات در شهر تهران 2/14 درصد اعلام شده است، افزود: در استان های دیگر نیز این آمار کمتر از این مقدار است.

وی با بیان اینکه عدم پراکنش در تولید نان و عدم رعایت فرایند های مختلف تولید از دلایل وجود ضایعات نان در ایران است، گفت: این محصول در سبد غذایی خانوار های ایرانی نقش تعادلی در مصرف گروه های غذایی دیگر دارد.

رئیس گروه صنایع پخت مرکز پژوهش های غلات کشور با اشاره به اینکه در ایران 41 درصد انرژی مورد نیاز مردم از طریق نان تأمین می شود گفت: این میزان در دهک های اول 58 درصد افزایش و در دهک های جامعه به 18 درصد کاهش می یابد.

وی با اعلام اینکه متأسفانه بیشتر مردم تمایل استفاده از آرد سفید در تولید نان دارند گفت: در آرد سفید املاح و ویتامین های موجود ارزش غذایی کمتری دارند.

مطلبی یاد آور شد : اکنون در کشور نان های حجیم نیز با آرد های تیره تولید می شوند زیرا سبوس دارای ارزش غذایی بسیاری است.