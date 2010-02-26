تولید شبیه ساز ماهواره انعطاف پذیر در دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن سالاریه - مدیر فنی این طرح هدف از طراحی و ساخت این شبیه ساز را پیاده سازی امکانات و کنترل موقعیت زاویه ای سیستم شبیه ساز برای بررسی و کاهش اثرات متقابل اجزای انعطاف پذیر و بدنه "صلب" در حین مانورهای متداول زاویه ای دانست و گفت: این شبیه ساز ماهواره از نوع صفحه ای برای یک ماهواره با بازوها و اجزای انعطاف پذیر است که از امکاناتی چون اندازه گیری مشخصات ارتعاشی بازوها و موقعیت زاویه ای قسمت "صلب"، سیستم تعلیق هوایی و امکانات داده پردازی و کنترل برخوردار است.



وی به جزئیات سیستم های اندازه گیری این شبیه ساز اشاره کرد و افزود: سیستم اندازه گیری از بخشهایی چون یک ژایر برای اندازه گریری موقعیت زاویه ای قسمت صلب، شتاب سنج سه محوره برای ثبت رفتار حرکتی مجموعه، چهار کرنش سنج بر روی بازوهای انعطاف پذیر برای اندازه گیری مشخصات ارتعاشی بازوها و یک جعبه الکترونیک برای داده برداری و تبدیل داده، تشکیل شده است.



سالاریه طراحی بدنه صلب متقارن برای نگهداری اجزا و تامین دینامیک هاب ماهواره را از دیگر ویژگی های این شبیه ساز دانست و خاطر نشان کرد: این سیستم همچنین توانایی اعمال گشتاور دورانی به هاب توسط یک عملگر چرخ واکنشی با امکانات کنترل سرعت و گشتاور را دارا است.

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