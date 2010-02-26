کاهش میانگین تعرفه واردات خودرو به 70 درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، مخبر کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران با تشریح جدیدترین مصوبات این کمیسیون گفت: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر اساس محاسبات بودجه سال 1389 کل کشور، قیمت هر بشکه نفت خام را بر مبنای 65 دلار تصویب کرد. بر همین اساس، نرخ هر دلار در لایحه بودجه سال آینده نیز 985 تومان تصویب شد که عین پیشنهاد دولت بود.

به گفته محمد مهدی مفتح، دولت در لایحه خود درآمد حاصل از مالیات بر واردات را 7517 میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که کمیسیون این رقم را به 10 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

مفتح همچنین اظهار داشت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، تولید و واردات انواع خودروی دیزلی در سال 1389 آزاد شد.

وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق امروز همچنین تصویب کرد حقوق گمرکی و سود بازرگانی هر دستگاه خودروی وارداتی به طور میانگین رقم 70 درصد باشد، ضمن اینکه بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق عوارض هر لیتر نوشابه در سال 1389 به اندازه سال 1388 اخذ خواهد شد.

تعرفه واردات خودرو در سالجاری 90 درصد بوده است.

مفتح ادامه داد: کمیسیون تلفیق مصوب کرد عوارض هر لیتر نوشابه در سال 1389 به اندازه سال 1388 اخذ شود، همچنین عوارض نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز صفر تعیین شد.

مخبر کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اعضای این کمیسیون برای مقابله با قاچاق کالا مقرر کردند کالاهای وارداتی از سال آینده در سامانه ایران کد قابل رهگیری باشد.