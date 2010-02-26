  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۰

صانعی مقدم:

سیستان و بلوچستان با مشکل اهدای خون مواجه است

سیستان و بلوچستان با مشکل اهدای خون مواجه است

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به وجود هزار و 950 بیمار تالاسمی در سیستان و بلوچستان و نیاز ماهیانه سه بار تزریق خون به این بیماران و همچنین نیاز به خون در سایر بخشها، مردم بیش از گذشته این سازمان را یاری کنند.

اسماعیل صانعی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با بیان این مطلب اظهار داشت: این سازمان توان تولید و ذخیره سازی بیش از سه روز خون را ندارد بنابراین لازم است مردم استان به صورت روزانه به مراکز انتقال خون در استان مراجعه کنند و در این امر خداپسندانه همکاری کنند.

رئیس سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان افزود: در حال حاضر شهرستانهای زابل، ایرانشهر و نیکشهر بیشترین نیاز به خون را دارند.

وی از مردم استان سیستان و بلوچستان درخواست کرد در آستانه هفته وحدت و عید نوروز این سازمان را در کمک به بیماران تنها نگذراند و با اهدای خون خود، به نیازمندان و بیماران عیدی دهند.

کد مطلب 1041354

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها