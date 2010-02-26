سیستان و بلوچستان با مشکل اهدای خون مواجه است

اسماعیل صانعی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با بیان این مطلب اظهار داشت: این سازمان توان تولید و ذخیره سازی بیش از سه روز خون را ندارد بنابراین لازم است مردم استان به صورت روزانه به مراکز انتقال خون در استان مراجعه کنند و در این امر خداپسندانه همکاری کنند.

رئیس سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان افزود: در حال حاضر شهرستانهای زابل، ایرانشهر و نیکشهر بیشترین نیاز به خون را دارند.

وی از مردم استان سیستان و بلوچستان درخواست کرد در آستانه هفته وحدت و عید نوروز این سازمان را در کمک به بیماران تنها نگذراند و با اهدای خون خود، به نیازمندان و بیماران عیدی دهند.