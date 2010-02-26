روند پذیرش فعالیتهای هسته ایران باید همچون ژاپن باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی که پنجشنبه شب در سفارت ایران در ژاپن در جمع خبرنگاران همراه سخن می گفت، اظهار داشت: در حالی که تایید صلح آمیز بودن فعالیت های صلح آمیز هسته ای ژاپن به مدت 20 سال به طول انجامید، بهتر است همین روند هم در مورد ایران تکرار شود و نیمی از این مدت یا به عبارتی در یک پروسه 10 ساله در مورد ایران اجرا شود.



وی با بیان اینکه به نظر می رسد روندی که در مورد ایران اعمال می شود صادقانه نیست، خاطر نشان کرد: نگاهی ابزاری بر روند فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران حاکم شده است.



رئیس قوه مقننه تاکید کرد: خوشبختانه ژاپنی ها با نگاه و نگرش ایران آشنا هستند و این نوع نگاه توسعه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ما را می پسندند؛ اما شاید چون عضو آژانس بین المللی هسته ای هستند گاها تحت تاثیر برخی جوسازی ها قرار می گیرند.



وی یادآور شد: البته سنگ اندازی آمریکا را در این میان نباید فراموش کرد ولی در عین حال مقاومت ایران موجب شده است تا سدهای پیش روی برداشته شود.



لاریجانی گفت: ما معتقدیم ژاپن بهترین کانال مذاکره برای توسعه و معرفی فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران است و در عین حال معتقدیم زدن حرفهای بزرگ سازنده نیست.



وی در بخش دیگری از صحبت هایش، به نقش توریست در توسعه روابط دو کشور پرداخت و افزود: توریسم یکی از موضوعات مهم برای توسعه روابط ایران و ژاپن به حساب می آید و دارای ابعاد مختلفی است؛ چرا که ایران میدان وسیعی برای 15 تا 16 میلیون توریست ژاپنی است و ما باید سهم بیشتری از این بخش را به خود اختصاص دهیم.



رئیس مجلس تاکید کرد: لازم است معاونت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رئیس جمهوری به صورت هدفمند حرکت کند و تحرک و پویایی بیشتری برای جذب توریست به خرج دهد.



وی در بخش دیگری از این مصاحبه به گفتگوهای اقتصادی و بازرگانی خود در این سفر اشاره کرد و افزود: گفتگوهای پرباری با نخست وزیر و تجار، صنعتگران و سرمایه گذاران ژاپنی در خصوص فرصت های تجاری بین دو کشور انجام شد. آنها به خوبی آگاهند که ارتباط با ایران به معنی فراهم شدن حجم 350 میلیون نفری بازار آسیای میانه، قفقاز و خاورمیانه است.