شروط لازم برای استمهال بدهی صادرکنندگان

کیومرث فتح الله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: پرونده استمهال بدهی تعدادی از صادرکنندگان در سازمان توسعه تجارت در حال بررسی است و اگر صادرکننده ای مدارک مقبول را ارایه کند به طور قطع مراحل بررسی پرونده در این سازمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بر این اساس، صادرکنندگان باید در نظر داشته باشند که در ارایه مدارک خود مواردی همچون اظهارنامه صادراتی، پرونده گشایش اعتبارات اسنادی و اسناد حمل و نقل کالا را ارایه دهند.

وی تصریح کرد: این سازمان در بررسی و معرفی صادرکنندگان به بانک مرکزی برای طی کردن مراحل استمهال دقت کافی را به عمل خواهد آورد تا آن دسته از صادرکنندگانی بتوانند از این منابع مالی بهره مند شوند که به صورت واقعی و در اثر بحران دچار مشکل کاهش فروش کالاهای خود و نظایر آن شده باشند.

کرمانشاهی خاطرنشان کرد: با تلاش سازمان توسعه تجارت ایران و در راستای حمایت از بنگاههای صادراتی کشور در برابر تحولات اقتصادی موضوع استمهال وامهای دریافتی بنگاههای صادراتی از بانک‌های سراسر کشور مطرح شده است.

معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بر اثر بحران اقتصادی دنیا برخی بنگاههای صادراتی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی خود با مشکل مواجه شده اند که بر این اساس، وزارت بازرگانی قصد دارد به عنوان یک راهکار کوتاه مدت در حمایت از بنگاههای صادراتی استمهال بدهی‌ها را صورت دهد.



