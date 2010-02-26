آمریکایی ها خواستار بازگشت تایگر وودز به تیم ملی گلف کشورشان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در نظرسنجی که توسط "ستون هال یونیورسیتی" به عمل آمد، 69 درصد از آمریکایی ها با حضور تایگر وودز در تیم ملی گلف کشورشان در رقابت های المپیک مشکلی ندارند. در این نظرسنجی، 75 درصد از مردان و 63 درصد از زنان خواستار حضور این گلف باز برجسته که به دلیل خیانت به همسر از این رشته کناره گرفته در تیم ملی آمریکا شدند.

در ماه اکتبر کمیته بین المللی المپیک رشته گلف را به رشته های المپیکی افزود و رقابت های گلف از المپیک 2016 ریو دو ژانیرو برگزار خواهد شد.

ریک جنتیل، مدیر این نظرسنجی، اظهار داشت: تایگر هنوز باید کار زیادی انجام دهد تا رضایت عموم مردم را جلب کند. با این حال باید خوشحال باشد که اینچنین از حمایت مردم جامعه برخوردار است.

وودز 34 ساله هفته گذشته به دلیل خیانت به الین، همسرش، از یک شبکه تلویزیونی به طور زنده از مردم آمریکا عذرخواهی کرد با این حال تاریخی را برای بازگشت به گلف اعلام نکرد.