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۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۶

تحولات هسته ای ایران؛

دیدار گیتس و باراک/ فشار صهیونیستها بر چین برای تحریم ایران

دیدار گیتس و باراک/ فشار صهیونیستها بر چین برای تحریم ایران

دیدار گیتس و باراک، گفتگوی تلفنی مدودف و مرکل درباره برنامه هسته ای ایران و تلاش صهیونیستها برای جلب حمایت چین در اعمال تحریم به سبب پافشاری تهران بر حقوق مشروع هسته ای خود از جمله تحولات مهم هسته ای کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) اعلام کرد که "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا و "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه در واشنگتن درباره برنامه هسته ای ایران و تلاشهای دیپلماتیکی برای اعمال فشارهای بیشتر بر این کشور گفتگو کردند.

"جف مورل" سخنگوی پنتاگون به خبرگزاری فرانسه گفت : در میان افزایش تنشهای بین المللی درباره غنی سازی اورانیوم ایران، باراک به مدت یک ساعت با گیتس درباره برنامه هسته ای این کشور گفتگو کرد.

وی پیش از برگزاری این نشست با بی توجهی به همکاری شفاف و مستمر ایران با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره افزایش فشارهای بیشتر بر این کشور به توافق رسیده اند، زیرا تلاشهای دیپلماتیکی از سوی تهران رد شده است.

مورل در ادامه از آمادگی آمریکا برای انجام مذاکره با ایران در صورت تغییر موضع تهران خبر داد.

همچنین در خبری دیگر "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه و "آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه درباره مسائل مهم بین المللی و برنامه هسته ای ایران گفتگوی تلفنی کردند.

در همین حال "موشه یعالون" معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز جمعه برای رایزنی و به منظور جلب حمایت چین برای اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران با مقامهای این کشور در پکن دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار در حالی انجام شد که چین بارها بر حق مسلم هسته ای ایران و مخالفت با اعمال تحریمهای بیشتر علیه این کشور تاکید کرده است.

در همین حال "کین گانگ" سخنگوی وزارت امور خارجه چین  اخیرا با اشاره به موضوع هسته ای ایران، اظهار داشته است: طرفهای ذیربط در این مسئله باید بر تلاش های دیپلماتیک خود برای حل این مسئله بیفزایند.

کد مطلب 1041363

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