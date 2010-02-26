دولت سهم خود را پرداخت کند قیمت بلیت افزایش نمی یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب افزود: درآمدهای شهرداری از عوارضی است که شهروندان برای توسعه و پیشرفت شهر می پردازند و ما نمی توان تمام اعتبارات را به یارانه بلیت اختصاص دهیم زیرا با این کار توسعه و بالندگی شهر با محدودیت مواجه می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: هزینه سفر با وسایل نقلیه عمومی باید به حدی پایین باشد که عموم شهروندان ترجیح دهند به جای وسایل شخصی و نیمه شخصی از وسایل نقلیه عمومی استفاه کنند اما تحقق این مهم نیازمند تامین یارانه های مورد نیاز و حمایت جدی دولت است.

معاون شهردار تهران گفت: قانونگذار در قانون برای این مورد پیش بینیهای لازم را کرده است تا دولت بتواند حمایتهای کافی از حمل ونقل عمومی داشته باشد.

تشکری ادامه داد: از سوی دیگر، به استناد ماده 90 قانون اصلاح برخی از مواد برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت مصوب و قیمت تمام شده را به بخش خصوصی یا بخش غیر دولتی ارائه دهد که شهرداری هم به عنوان نهادی عمومی وغیر دولتی مشمول این قانون می شود. با این وجود ما امیدواریم دولت برای حمایت از حمل ونقل عمومی و جلوگیری از افزایش قیمت بلیت و تحت فشار قرار گرفتن شهروندان پرداخت یارانه های مورد نیاز را تقبل کند.

تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه در سال 88 منابع اندکی به حمل و نقل عمومی و به خصوص یارانه های بلیت در تمام شهرهای کشور اختصاص یافت گفت : در شهری مانند تهران که روزانه در آن 20 میلیون جابه جایی صورت می گیرد باید حمل ونقل عمومی مورد حمایت جدی قرار گیرد و برای یارانه های بلیت نیز ردیف بودجه مستقل در نظر گرفته شود تا بتوانیم به شهروندان خدمات رسانی مناسبی با وسایل نقلیه عمومی داشته باشم و از قفل شدن شهر جلوگیری کنیم.

معاون حمل و نقل وترافیک تاکید کرد: درحال حاضر شرایط شرکت واحد اتوبوسرانی به گونه ای است که امروز بدون حمایتهای دولت و تامین یارانه های مورد نیاز قادر به ارایه سرویس دهی مناسب نخواهیم بود و متاسفانه درصورت عدم حمایت شاهد پایین آمدن سطح کیفیت خدمات رسانی اتوبوسرانی خواهیم بود.

این مقام مسئول در شهرداری تهران افزود: اگر دولت سهم خود را در یارانه های بلیت پرداخت نکند شهرداری دیگر قادر نیست به تنهایی یارانه های مورد نیاز را پرداخت کند و هزینه های بسیار بالای خدمات رسانی و تامین و نگهداری را یکسویه بپردازد.

تشکری هاشمی تاکید کرد: چنانچه دولت برطبق مصوبات قانونی نسبت به سهم خود در یارانه های بلیت اقدام کند مشکلی برای شهروندان پیش نمی آید و قیمت بلیت و نرخ کرایه افزایش چندانی نخواهد داشت به همین دلیل امیداریم دولت و مجلس حمایتهای لازم را از حمل ونقل عمومی داشته باشند و با توجه به اینکه بودجه سال آینده کل کشور در دست تصویب است برای حمایت از حمل و نقل عمومی و جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن مردم بودجه مناسبی را به یارانه های مورد نیاز حمل و نقل عمومی اختصاص دهند.

وی گفت: با این وجود شهرداری در هر صورت حمایتهای لازم را از گروهها و اقشار خاص مانند افرادی که تحت پوشش طرح منزلت هستند، افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی، سالمندان و بازنشستگان، دانش آموزان و دانشجویان و ...خواهد داشت تا این افراد در هر شرایطی تحت فشار قرار نگیرند.

معاون شهردار تهران در پایان تصریح کرد:امیدواریم با توجه به مشخص بودن یارانه های مورد نیاز مترو و اتوبوسرانی این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس پیگیری شود و نمایندگان مجلس مانند همیشه که برای رفع مشکلات مردم تلاش می کنند این بار نیز مساعدت و توجه لازم را به تامین اعتبارات مور نیاز در این بخش داشته باشند تا مردم تحت فشار قرار نگیرند.