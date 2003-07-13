امروز در تاريخ

شهادت حضرت صديقه طاهره (س):

بنابر روايات مشهور تاريخي حضرت فاطمه زهرا( س) دخت گرامي حضرت رسول اكرم ص در چنين روزي پس از هفتاد و پنج روز از هنگام رحلت پدر بزرگوارشان به در جه شهادت نايل آمدند . نام آن حضرت فاطمه است و براى آن بزرگوار هشت لقب ذكر كرده‏اند: صديقه، راضيه، مرضيه، زهرا، بتول، عذرا، مباركه و طاهره .عمر آن بزرگوار تقريبا هجده سال است. در روز جمعه بيستم جمادى الثانى سال دوم بعثت‏ ديده به جهان گشود . مادرش حضرت خديجه نام دارد . مادرى كه سه سال، مسلمانان محصور در شعب ابى طالب را اداره و همه اموال خود را در اين راه خرج كرد. پدرش حضرت رسول اكرم ( ص) متخلق به جميع كرامات و محاسن انساني است وشوهرى چون اميرالمومنين(ع) دارد كه چندين آيه از قرآن شريف درباره او نازل شده است . از نظر فضايل انسانيت، پيامبر گرامى (ص) كرارا درباره‏اش فرموده است: ان الله اصطفيك و طهرك و اصطفيك على نساء العالمين: همانا خداوند تو را برگزيده و پاكيزه و معصوم گردانيده و تو را بر همه زنها رجحان داده است. درباره مقام علمي و عبادي ايشان همين بس كه شان نزول سوره كوثر شخصيت بزرگوار آن حضرت است .در روايات مكررا نقل شده است كه زهرا (س) به قدرى روى پا مي ايستاد و عبادت مي كرد كه پاهاى او متورم مي شد .



كشته شدن افسران ايراني :

در چنين روزي در سال 1297 هجري شمسي چهارده تن از افسران ايراني توسط قشون انگليس كشته شدند .

درگذشت عباس مروي :

عباس مروي از گروه شاعران فارسي گوي پس از اسلام در چنين روزي در سال 815 ميلادي دار فاني را وداع گفت .

تولد ايزاك بابل :

ايزاك بابل نويسنده روس در چنين روزي در سال 1894 به دنيا آمد . از او چندين داستان كوتاه ارزشمند و همچنين چندين نمايشنامه به جاي مانده است كه مهمترين آنها "تمثال سرخ " نام دارد .

تولد هانري سوسنيك :

هانري سوسنيك آهنگساز آمريكايي در سال 1906 در شيكاگو ديده به جهان گشود . او بيشتر به عنوان رهبر اركستر هاي بزرگ شناخته شده است. مهمترين اثر او "نمايش جك كارت" نام دارد .



تولد سونيكا :

سونيكا نمايشنامه نويس نيجريايي در چنين روزي در سال 1934 به دنيا آمد . مهمترين اثر او "جاده "نام دارد .



در گذشت ژان پل مارات :

مارات انقلابي بزرگ فرانسوي در چنين روزي در سال 1793 ميلادي به دست شارلوت كردي از مخالفين انقلاب فرانسه كشته شد .



در گذشت آرنولد شوئنبرگ :

شوئنبرگ آهنگساز اطريشي - آمريكايي در چنين روزي در سن هشتاد و شش سالگي دار فاني را وداع گفت ." كوارتت دوم "عنوان مهترين اثر موسيقايي اوست .

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