همایش علمی روابط عمومی کلانشهرهای ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نایب رئیس شورای سلامی شهر تهران به عنوان نخستین سخنران این همایش با بیان این که روابط عمومیها موثرترین و کاملترین شیوه ارتباطات هستند بر وجود صداقت و شفافیت به عنوان مهمترین عنصر مورد نیاز در روابط عمومیها تاکید کرد.



حسن بیادی ارتباطات را ابزاری استراتژیک برای نیل به اهداف سازمانی و رسیدن به چشم انداز سازمانها دانست و گفت : در این راستا یکی از کاملترین و موثرترین شیوه های تبادل ارتباطات روابط عمومیها هستند.



وی افزود: در دنیای گسترده و پیچیده امروز جهان ارتباطات روابط عمومیها نقش مهمی در ایجاد همبستگی بین اجزای جامعه، سازمانها و شرکتها دارند و نقطه اتصالی میان سازمان، مخاطبان و بالعکس هستند.



بیادی با تاکید بر وجود صداقت به عنوان مهمترین عنصردر روابط عمومیها و به دنبال آن تعالی و رشد سازمانها اظهار کرد: از مشکلات مهم جوامع در سیستمهای اجرایی و برنامه ریزی، تفاوتهای روابط عمومی و تبلیغات است زیرا همه این دو را با هم می بینند در صورتی که روابط عمومی اهداف بلند و آینده نگر دارد و تبلیغات برای کوتاه مدت برنامه دارد و می تواند ابزاری برای روابط عمومی باشد.



نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد : با سیل خروشان اطلاعات در دنیای امروز مدیر یک سازمان نمی تواند به تنهایی به همه امور رسیدگی کند و روابط عمومی می تواند به عنوان یک یار صادق در موفقیت مدیر و سازمان موثر باشد و اینگونه است که یک مدیر خوب همواره یک روابط عمومی خوب را در کنار خود دارد.



وی جداسازی اطلاعات و مفهوم ساختن آن را برای اتخاذ یک تصمیم درست از دیگر وظایف روابط عمومیها دانست و گفت : اگر قبول کنیم دنیای امروز مشتری مدار است و اگر مدیران باور داشته باشند که این موضوع در تعالی سازمان موثر است روابط عمومی مشتری مدار را انتخاب می کنند تا روابط بهتری با خارج سیستم برقرار کنند.



بیادی با بیان این که بر اساس آموزه های دینی نیز مردم ولی نعمتان مدیران هستند تصریح کرد : تفاوت علم روابط عمومی با سایر علوم در روابطی است که با انسانها برقرار می شود و سایر علوم اینطور نیستند که فقط با انسانها در ارتباط باشند.



به گفته وی آموزش مستمر نیاز واقعی روابط عمومیهاست و روابط عمومی خوب در کنار مشتریان خوب بهره وری دارد.



نائب رئیس شورای شهر با تاکید براهمیت نقش روابط عمومیها با رسانه ها افزود : روابط عمومیها چشم و گوش یک سازمان هستند که هیچوقت خواب نبوده و همیشه هوشیار هستند.

روابط عمومی در حوزه مدیریت شهری پیشتاز سایر روابط عمومی ها

مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران نیز در این همایش گفت: اتفاقاتی که در حوزه روابط عمومی شهرداریها افتاده روابط عمومی را در حوزه مدیریت شهری پیشتاز و جلوتر از سایر حوزه های روابط عمومی قرار داده است.

نامدار صداقت دبیر نخستین همایش علمی و دومین جشنواره برترینهای روابط عمومی شهرداری تهران و کلانشهرهای ایران با بیان این مطلب گفت: در جشنواره امسال که ایده آن در دبیرخانه روابط عمومی کلانشهرهای ایران شکل گرفت کلانشهرهای مختلف شرکت کردند و آثار 8 کلانشهر دریافت شد و همچنین 60 روابط عمومی از مجموعه روابط عمومیهای شهرداری در این همایش حضوردارند و در مجموع 3500 اثر به دبیر خانه این جشنواره رسید وآثار در 9 رشته داوری شد.



وی افزود: به جرات می توان گفت که شهرداری تهران و کلانشهرها در مسیری حرکت می کنند که نقش روابط عمومیها در آن به طور واضح مشخص و تبیین شده است و اتفاقاتی که در حوزه روابط عمومی شهرداریها افتاده است روابط عمومی را در حوزه مدیریت شهری پیشتاز و جلوتر از سایر حوزه های روابط عمومی قرار داده است.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد تا روند رو به رشد فعالیت روابط عمومیها در حوزه مدیریت شهری ادامه داشته باشد و هر روز بر غنای کار آنها افزوده شود.

اهداف همایش تهران همگام با اهداف OICC است

معاون دبیر کل سازمان شهرها و پایتختهای اسلامی OICC نیز که از میهمانان این همایش بود گفت : توسعه پایدار، آموزش و همچنین تبادل تجربه و تخصص بین اعضااز اهداف عمده OICC است.



محمد احمد حمدی تقویت همکاریها میان شهرهای عضو این سازمان را برای رفاه پایتختها و شهرهای اسلامی از اهداف این سازمان دانست و گفت: اهدافی که دراین جشنواره دنبال شد همگام با اهداف سازمان OICC است که به منظور تقویت برادری، همکاری و رشد شهرهای عضو این سازمان برنامه ریزی شده است و توسعه پایدار و آموزش خدمات شهری و همچنین تبادل تجربه و تخصص بین اعضا از اهداف عمده آن است.



وی افزود : OICC یک سازمان بین المللی غیر انتفاعی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی است و فعالیت آن در محور توسعه پایدار شهرها و پایتختهای اسلامی است و حفظ هویت و میراث اسلامی آنها از دیگر اهدافی است که دنبال می کند.



حمدی خاطرنشان کرد : این سازمان 147 عضو دارد که 54 عضو آن ثابت، 8 عضو ناظر از شش کشور غیر عضو و 16 عضو وابسته از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دارد.



وی افزود: برگزاری سمپوزیمهای علمی، مطالعات تحلیلی و نشستهای علمی و تخصصی از اقداماتی است که این سازمان انجام می دهد و همچنین در کمیسیونهایی که پایتختهای اسلامی در این زمینه برگزار می کند حضور دارد و خواهان آن است تا به برنامه های مشترکی برای رسیدن به توسعه پایدار برسد.



حمدی ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این سازمان فعالیتهای الکترونیک، تعامل بین شهرها، حفظ ارتباطات و حمایت ازفعالیتهای انتشاراتی اعضا را از دیگر اهداف سازمان OICC برشمرد.

روابط عمومی بخشی از سازمان است که مستقیم به مردم خدمت می کند

رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی (IPRA) هم در این همایش درباره اهمیت روابط عمومی گفت : روابط عمومی بخشی از سازمان است که مستقیم به مردم خدمت می کند.



الیزابت گوناوان آنانتو گفت: اطلاع رسانی، موضوه اصلی در روابط عمومی هاست و مردم باید از طریق روابط عمومیها در جریان اتفاقات سازمان قرار گیرند.



وی افزود: روابط عمومی بخشی از سازمان است که باید در خدمت مردم باشد و اگر شهروندی بخواهد وارد شهرداری بشنود باید بداند که روابط عمومی به بهترین نحو می تواند نیازهای او را در سازمان برطرف و به او کمک کند.



آناتو گفت: روابط عمومی در شهرداریها باید بتوانند پیشرفتهای این نهاد را به مردم و همه دنیا نشان کدهند و این هم بخشی از وظایف عمده روابط عمومیهاست.

امضاء یادداشت تفاهم بین انجمن بین المللی روابط عمومی و روابط عمومی شهرداری تهران

همزمان با برگزاری همایش برترینهای روابط عمومی شهرداری کلانشهرها، تفاهمنامه همکاری بین انجمن بین المللی روابط عمومی با روابط عمومی شهرداری تهران امضاء شد.



مفاد این تفاهمنامه هفت بندی به شرح زیر است :

1. کمک به اطلاع رسانی وافزایش اگاهی ها واطلاعات شهروندان ونهادهای علمی وتخصصی در حوزه روابط عمومی؛ وارتباطات شهری جهان نسبت به توانمندی ها ، کارکردها وظرفیت های محلی ، منطقه ای وبین المللی طرفین؛ 2. توسعه وغنی سازی ادبیات واندیشه ها وتجارب روابط عمومی وارتباطات در حوزه مدیریت شهری وحکمرانی محلی؛ 3.همکاری واشتراک مساعی دربرگزاری دوره های آموزشی، کارگاهها، همایشها وسمینارهای منطقه ای وبین المللی در حوزه روابط عمومی و ارتباطات شهری؛ 4.همکاری در اجرای پروژه های مطالعاتی وپژوهشی در حوزه های کاری تخصصی ومورد علاقه طرفین؛ 5. تبادل اطلاعات وتجارب حرفه ای وتخصصی در چارچوب منافع ومحدودیت های طرفین؛6. تبادل هیات های فنی وکارشناسی میان طرفین و 7. سایر زمینه های همکاری مشترک مورد علاقه طرفین.



همچنین با امضای این تفاهمنامه IPRA توافق نمود که مدیران و کارگزاران روابط عمومی و ارتباطات شهری ایران را با معرفی مدیرکل روابط عمومی وبین الملل شهرداری تهران و دبیر کمیته روابط عمومی وبین الملل کلانشهرهای ایران با تسهیلات ویژه به عضویت بپذیرد.