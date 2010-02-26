کاهش دانشجوی شبانه در دانشگاه سیستان و بلوچستان/ مخالفت با بومی گزینی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اکبری عصر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی افزود: تلاش می کنیم پذیرش دانشجوی شبانه را بیشتر در تحصیلات تکمیلی دنبال کنیم.

وی با انتقاد از بحث بومی گزینی در دانشگاههای کشور گفت: من مخالف بومی گزینی در دانشگاهها بوده و هستم و این را بارها با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح کرده و درخواست تجدید نظر در این سیاست را کردم.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان با اشاره به تفاوت کیفیت آموزش و پرورش در استانهای مختلف گفت: آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان از نظر کیفیت جزو آخرینهای کشور است و این عادلانه نیست که دانشجویان ما تنها از این استان وارد شوند.

وی اضافه کرد: با اتخاذ سیاست بومی گزینی، فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان از نظر کیفی افت کرده و استعدادها و توانایی های این دانشگاه بروز نمی کند.

اکبری تاکید کرد: این به نفع ماست که برای دانشگاهی مثل سیستان و بلوچستان از سراسر کشور پذیرش داشته باشیم و دانشجویان قوی را جذب کنیم تا فارغ التحصیلان ما در کشور بدرخشند.

وی در پایان در خصوص خبری مبنی بر عدم صدور روادید برای برخی از میهمانان خارجی همایش اقبال لاهوری گفت: بعید می دانم که چنین چیزی اتفاق افتاده باشد چرا که خود ریاست جمهوری همیشه بر تعامل دانشگاهها با اساتید خارجی تاکید داشته و سیاست وزارت امور خارجه نیز به گونه ای است که کشورهای خارجی بتواند با توانایی‌ها و امکانات کشورمان آشنا شوند.