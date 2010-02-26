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۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۸

مرجان کلهر:

خوشحالم که از خط پایان گذشتم / این نخستین رقابت بزرگ زندگی‌ام بود

خوشحالم که از خط پایان گذشتم / این نخستین رقابت بزرگ زندگی‌ام بود

مرجان کلهر با ابراز خوشحالی از اینکه از خط پایان رقابت های اسکی مارپیچ بزرگ المپیک زمستانی 2010 گذشته، گفت: مسابقه خیلی دشواری بود و من خسته شدم چرا که این نخستین رقابت بزرگ زندگی ام بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرجان کلهر دیشب در رقابت های اسکی مارپیچ بزرگ زنان با ثبت زمان 3:05:39 دقیقه با قرار گرفتن در رتبه شصتم به کار خود پایان داد.

نخستین ورزشکار زن ایرانی حاضر در رقابت های المپیک زمستانی پس از پایان این رقابت ها گفت: تمام ورزشکاران زن دوست دارند در رقابت های بزرگ شرکت کنند.

پرچمدار 21 ساله کاروان ورزشی ایران در المپیک زمستانی ونکوور در ادامه افزود: چنانچه بخواهید از شما به عنوان یک ورزشکار زن نام ببرند باید در بزرگ ترین رقابت ها شرکت کنید.

بیست و یکمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی تا روز 9 اسفندماه جاری در شهرهای ونکوور و ویستلر کانادا ادامه خواهد داشت. ایران با چهار ورزشکار در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است. امیدوارم این اتفاق بیشتر تکرار شود.

کد مطلب 1041408

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