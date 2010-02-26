مرجان کلهر با ابراز خوشحالی از اینکه از خط پایان رقابت های اسکی مارپیچ بزرگ المپیک زمستانی 2010 گذشته، گفت: مسابقه خیلی دشواری بود و من خسته شدم چرا که این نخستین رقابت بزرگ زندگی ام بود.