سامانه موشکی S300 را درصورت بدقولی روسها خواهیم ساخت

محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاخیر طرف روسی در تحویل سامانه موشکی اس 300 به جمهوری اسلامی، اظهار داشت: روسیه بدلیل داشتن رفتارهای سیاسی ناپایدار گاهی اوقات تحت تاثیر استکبار جهانی و لابی صهیونیست قرار می گیرد، که تاخیر در تحویل سامانه موشکی اس 300 به ما نیز در همین راستا است.

وی اضافه کرد: روز گذشته سرگئی لاوروف وزیرامورخارجه روسیه اعلام کرده بود که ما متعهد به واگذاری سامانه موشکی اس 300 به جمهوری اسلامی هستیم، که اگر طرف روسی این کار را انجام ندهد حرف خود را نقض کرده اند.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت : درحال حاضر با وجود تحریمها وتهدیدهایی که از سوی برخی قدرتهای پوشالی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، نیروهای پرتلاش ، مجاهد وتلاشگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همواره در پیشرفت وتوسعه برنامه های دفاعی کشور به گونه ای عمل کرده اند که بی نیازاز قدرتهای خارجی شده ایم، کهبعنوان مثال می توان به ساخت ناوشکن جماران، جنگنده ها،بالگردها وموشکها وماهواره ها وغیره اشاره کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در عمل ثابت کرده است که می تواند بسیاری از صنایع موشکی پیشرفته را بدون کمک بیگانگان بسازد ، تصریح کرد: اگر روسیه طبق تعهد خود سامانه موشکی اس 300 را در اختیار ما قرار نگذارد، دانشمندان متخصص وتوانمند کشورمان این سامانه را در آینده ای نه چندان دور خواهند ساخت.

کرمی راد عنوان کرد: روسیه نباید مناسبات خود را با ایران که یکی از کشورهای تاثیرگذار منطقه است دستخوش تاثیرات استکبار جهانی ولابی صهیونیست قرار دهد.

