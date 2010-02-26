  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۹

خواجه سروی به مهر خبر داد:

تدوین سند تحول فرهنگی آموزش عالی/ 11 اولویت وزارت علوم در امور فرهنگی

تدوین سند تحول فرهنگی آموزش عالی/ 11 اولویت وزارت علوم در امور فرهنگی

پیش نویس سند تحول فرهنگی آموزش عالی به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تدوین شده و در بهار سال آتی در نشستی با حضور مسئولان فرهنگی دانشگاهها نهایی می شود که بر اساس آن 11 اولویت برای برنامه های فرهنگی دانشگاهها در نظر گرفته شده است.

غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: 18 ماه است که بر روی بر برنامه راهبردی در حوزه فرهنگی آموزش عالی فکر شده و پیش نویس آن در نشست اخیر مسئولان فرهنگی دانشگاهها ارائه و حک و اصلاح شد و مقرر شد طی دو جلسه دیگر که قبل و بعد از تعطیلات نوروزی برگزار خواهد شد برنامه به عنوان یک سند نهایی شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: این برنامه در مرتبه سند تحول فرهنگی آموزش عالی قرار دارد و جلوی فعالیت باری به هر جهت و "هر چه پیش آید خوش آید" را می گیرد و اولویت هایی که وزیر علوم به مجلس ارائه کرده است مبنای این سند راهبردی قرار گرفته است.

خواجه سروی از 11 اولویت راهبردی در سند تحول فرهنگی آموزش عالی خبر داد.

جلیل دارا مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم نیز در گفتگو با مهر از اسلامی شدن دانشگاهها، توسعه فضای مجازی، توجه ویژه به مسائل فرهنگی دختران دانشجو با توجه به حجم وسیع جمعیت دختران در جامعه دانشجویی، دینمداری و اخلاق، آموزش و تربیت اخلاقی دانشجویان و استادان و کارکنان دانشگاه و ... به عنوان برخی اولویتهای مطرح شده در سند تحول فرهنگی آموزش عالی نام برد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم گفت: این برنامه راهبردی نقطه ای که در آن قرار داریم و امکانات لازم برای ادامه حرکت را تصویر کرده و از هدفگذاری تا سرانجام طرح اقدام در برنامه ریزی راهبردی مطرح شده است که بخشی از این برنامه در نشست معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاهها در قم به شور گذاشته شد.

وی با بیان اینکه دانشگاهها از این پس باید برنامه های 3 ماهه، 6 ماهه و سالانه خود در حوزه فرهنگ را ارائه دهند افزود: مقرر شده برنامه فرهنگی سال 89 دانشگاهها تا دو ماه آینده به وزارت علوم اعلام شود چرا که اعتقاد داریم حرکت در حوزه فرهنگ نباید بر اساس تصمیمگیری های آنی باشد بلکه باید پیش دستانه و پیشگیرانه به طراحی برنامه ها اقدام شود تا خلایی ایجاد نشود.

دارا افزود: دو کمیته برای طراحی سند تحول فرهنگی آموزش عالی از 18 ماه گذشته فعال شده بود تا هر کدام با 2 شکل اما با یک هدف نسبت به طراحی این سند اقدام کنند. سپس کمیته تلفیق این دو برنامه شکل گرفت و فعالیت های کمیته تلفیق در حال نهایی شدن است.

کد مطلب 1041413

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها