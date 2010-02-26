به گزارش خبرنگار مهر، دولت در بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده به صورت شفاف درآمد بیش از 8 هزار میلیارد تومانی از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است. در همین حال، اعتبار حدود 32 هزار میلیارد تومانی نیز نه به صورت شفاف بلکه در دل درآمدهای شرکتهای دولتی گنجانده شده است.

در این میان، به نظر می رسد مهمترین چالش و مناقشه دولت و مجلس بر سر اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده باشد به نحوی که دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال آینده در نظر گرفته، این در حالی است که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، بر حداکثر درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از این محل در سال اول اجرا تاکید دارد.

اگرچه رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه دولت خلاف قانون عمل نمی‌کند، پیش بینی اعتبار 38 تا 40 هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال آینده را تنها پیشنهادی به مجلس عنوان کرده است که دولت برای آن دلایل کارشناسی دارد اما چند تن از نمایندگان سرشناس مجلس همچون احمد توکلی ( رئیس مرکز پژوهشهای مجلس)، رضا عبداللهی (رئیس کمیسیون تلفیق مجلس) و غلامرضا مصباحی مقدم (رئیس کارگروه ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس ) نسبت پیش بینی این میزان اعتبار در لایحه بودجه سال آینده واکنش نشان داده و اعلام کرده‌اند قطعا مجلس این رقم را به 20 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد.

البته شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت نیز درباره اعتبار هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال آینده که بیش از برآوردهای پیشین است، گفته است: این پیشنهاد دولت است و دست مجلس باز است که تغییرات موردنظر خودش را در آن اعمال کند.

همچنین محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت گفته است: میزان یارانه نقدی به تصمیم مجلس درباره اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال آینده بستگی دارد. به عبارت دیگر، این موضوع یکی از مبانی بازتوزیع یارانه ها خواهد بود.

به هر حال، باید به انتظار روزهای آینده نشست و دید سرانجام اعضای کمیسیون تلفیق چه میزان اعتبار برای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده در نظر می‌گیرند.