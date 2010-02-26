از شکایت به فیفا منصرف شدیم/ آسیایی شدن پیکان محال نیست

کامران صاحب پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت این تیم به فیفا در خصوص ابهامات به وجود آمده بین انتقال مارسلو به پیکان و مهدوی کیا به استیل آذین گفت: در آن برهه زمان احساس ما این بود که قوانین باعث شده به تیم ما اجحاف شود و به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این خصوص از مسئولین فیفا استعلام کنیم اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم این کار قشنگی نیست و در مجموع مصالح فوتبال ایران مهمتر از یک باشگاه است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه قوانین به نحوی اجرا شود که در حق هیچ تیمی اجحاف نشود در خصوص آخرین وضعیت مارسلو گفت: خوشبختانه مشکل این بازیکن حل شده و می تواند ما در مسابقات لیگ برتر همراهی کند.

مدیرعامل باشگاه پیکان قزوین با بیان اینکه تعطیلی 15 روزه لیگ برای این تیم سودمند نبوده است افزود: در این زمان نیاز به بازی دوستانه وجود دارد اما به خاطر اینکه در مقطع قبلی تعطیلات ما در دیدار با سایپا میثم رضاپور را به دلیل مصدومیت از دست دادیم کادر فنی تصمیم گرفت بازی تدارکاتی مهمی را انجام نداده زیرا ما از کمبود نفرات رنج می بریم و از دست دادن بازیکنان دیگر به ما ضربات بیشتری می زند.

صاحب پناه با بیان اینکه قطعاً این تیم را برای فصل آینده کاملاً‌ تقویت می کند، افزود: هنوز برای آسیایی شدن تیم ناامید نیستیم اما با توجه به شرایط جدول برای رسیدن به این مهم باید خیلی خوش بین باشیم. برای قرار گرفتن در جمع سه تیم بالای جدول کار سختی پیش رو داریم. این مسئله ممکن است غیرممکن باشد اما رسیدن به آن محال نیست و بستگی به اتفاقات مسابقات و نتایج تیم های بالاتر از ما دارد.

وی افزود: تیم ما همانند بسیاری از تیمهای بالانشین در شرایطی که شانس آسیایی شدن دارد هنوز هم در منطقه خطر قرار دارد چون جدول امسال خیلی پیچیده است.

مدیرعامل باشگاه پیکان قزوین در پایان گفت: ‌قطعاً با یک پیروزی جایگاه ما در جدول مستحکم تر می شود و اگر به امتیاز 40 برسیم دیگر خطر سقوط ما را تهدید نمی کند. البته باید بگویم اگر تیمی بخواهد با 40 امتیاز سقوط کند نشان دهنده سطح بسیار بالای مسابقات لیگ خواهد بود.