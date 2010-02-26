نمایش دو فیلم مستند ایرانی در آمستردام هلند

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه بانام "بهترین فیلم از فستیوال ایرانی" در سالن "دیبالی" شهر آمستردام محل برگزاری جشنواره فیلم مستند آمستردام در روز ششم مارس سال جاری مصادف با پانزدهم اسفند ماه برگزار و طی آن این دو فیلم به نمایش در می آید.

"مشترک مورد نظر"(موبایل در تهران) ساخته لقمان خالدی و"ماموریت غیر ممکن"ساخته عباس امینی به تهیه کنندگی جعفر صانعی مقدم از مجموعه شبی با فیلم مستند است که برای گروه مستند شبکه چهار سیما با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تهیه شده است.

پیش از این درچهارمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی در شهر "زندام" هلند که در تاریخ هجدهم تا بیستم دسامبر 2009(بیست وهفتم تا بیست نهم آذر ماه سال جاری) این دو فیلم با حضور مهرداد اسکویی مشاور این فیلم ها به نمایش در آمد که با استقبال حاضران روبه رو و در پی آن برای نمایش در آمستردام انتخاب شدند.