  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۴۱

نمایش دو فیلم مستند ایرانی در آمستردام هلند

فیلم‌های مستند "مشترک مورد نظر" ( موبایل در تهران) و "ماموریت غیر ممکن" در آمستردام هلند به نمایش در می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه بانام "بهترین فیلم از فستیوال ایرانی" در سالن "دیبالی" شهر آمستردام محل برگزاری جشنواره فیلم مستند آمستردام در روز ششم مارس سال جاری مصادف با پانزدهم اسفند ماه برگزار و طی آن این دو فیلم  به نمایش در می آید.

"مشترک مورد نظر"(موبایل در تهران) ساخته لقمان خالدی و"ماموریت غیر ممکن"ساخته عباس امینی به تهیه کنندگی جعفر صانعی مقدم  از مجموعه شبی با فیلم مستند است که برای گروه مستند شبکه چهار سیما با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تهیه شده است.

پیش از این درچهارمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی در شهر "زندام" هلند که در تاریخ هجدهم تا بیستم دسامبر 2009(بیست وهفتم تا بیست نهم آذر ماه سال جاری) این دو فیلم با حضور مهرداد اسکویی مشاور این فیلم ها به نمایش در آمد که با استقبال حاضران روبه رو و در  پی آن برای نمایش در آمستردام انتخاب شدند. 

کد مطلب 1041428

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها