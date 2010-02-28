فائزه شاکری دبیر ششمین جایزه ادبی "واو" در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخاب آثار برگزیده ششمین دوره این جایزه، افزود: در این دوره‌ هم به روال سال‌های قبل و پس از دو مرحله داوری یک رمان برتر (رمان متفاوت سال) و یک رمان شایسته تقدیر را معرفی می‌کنیم. در کنار آن هم از یک ناشر رمان متفاوت تقدیر می‌شود.

شاکری ادامه داد: جایزه نیم میلیون تومانی برای نویسنده منتخب و نیم سکه بهار آزادی برای نویسنده شایسته تقدیر جایزه ادبی واو در نظر گرفته شده است.

کورش صفوی، امیرعلی نجومیان، فرزان سجودی، محمد ولی‌زاده، حسین فدوی، زهرا حاج‌محمدی، علی چنگیزی، صبا جاوید و فائزه شاکری داوران مرحله نهایی این جایزه بوده اند.

وی درباره سخنرانان مراسم هم گفت: مراسم ششمین دوره این جایزه با حضور جمعی از ناشران و نویسندگان برگزار می‌شود و فتح‌الله بی نیاز سخنران اصلی مراسم است.

نامزدهای دریافت جایزه و تندیس بهترین رمان متفاوت سال 1387 عبارتند از "دره‌ پنهان" از محمد قراچه‌داغی (نشر چشمه)، "روز هزار ساعت دارد" نوشته فریدون حیدری ملک میان(نشر افق)، "صورتکهای تسلیم" اثر محمد ایوبی(نشرافراز) و "مونالیزای منتشر" اثر شاهرخ گیوا (انتشارات ققنوس) که از میان 39 رمان و داستان بلند چاپ اول سال 87 انتخاب شده‌‌اند.

مراسم پایانی ششمین دوره جایزه ادبی "واو" ساعت 17 روز سه‌شنبه 11 اسفند در تهران برگزار می‌شود.