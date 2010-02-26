دیدار با عوامل آمریکایی در پاکستان/ آمادگی سیا برای همکاری با گروهک جندالله

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پرس تی وی ، وی در اعترافات خود زمان این ملاقات را بعد از درگیری هفدهم اسفند ماه عنوان کرد که در نزدیکی زاهدان روی داده بود.

ریگی به درخواست عوامل آمریکایی برای ملاقات با مقامات این کشور در دوبی اشاره کرد.

ریگی به عوامل آمریکایی گفته بود درصورتی با آنها ملاقات می کند که به وی و گروهکش کمک کنند، در غیراینصورت ملاقاتی درکار نخواهد بود.

ریگی گفت عوامل آمریکایی به وی قول مساعدت در رفع مشکلات، آزادی اعضای گروهکش، کمک مالی و نظامی داده اند.

وی افزود همچنین دراختیار گذاشتن اسلحه، مهمات و یک پایگاه در مکانی از افغانستان نزدیک مرز با ایران، ازجمله قول های مساعدت طرفهای آمریکایی بود.

ریگی اعتراف کرد که یکی از دوستان خود را برای این ملاقات به دوبی فرستاد.

وی گفت در این دیدار خود نیز خواستار یک مکان امن در افغانستان و یا جایی نزدیک منطقه شده است.

ریگی افزود طرفهای آمریکایی پاسخ داده بودند این مسئله را حل و برای حاجی (ریگی) بدون هیچ شرط و شروطی جایی را پیدا خواهند کرد، یعنی تضمین امنیت شخص وی را بعمل می آورند.

عوامل آمریکایی در دوبی همچنین قول استقرار وی را در این مکان و فراهم کردن تسهیلات را برای آغاز فعالیتش داده بودند.

ریگی در ادامه اعترافاتش گفت عوامل آمریکایی گفته بودند پایگاهی دارند به نام "مناس" نزدیک بیشکک که می توانند آنرا دراختیار وی قرار دهند.

عوامل آمریکایی همچنین به وی گفته بودند قرار است با یکی از مقامات ارشد سیا در این پایگاه دیدن کند.



ریگی در بخش دیگری از اعترافات خود درمورد ملاقات با عوامل آمریکایی در دوبی به حساسیت موضوع ایران از سوی مقامات واشنگتن اشاره کرد.

ریگی گفت در ملاقات دوبی، عوامل آمریکایی به وی گفته بودند ایران راه خود را می رود و در شرایط فعلی اکنون موضوع ما ایران، نه القاعده و طالبان است.

ریگی به نقل از عوامل سازمان اطلاعات جاسوسی آمریکا سیا گفت واشنگتن در حال حاضر هیچ برنامه نظامی ضد ایران ندارد.

سرکرده گروهک تروریستی جندالله به نقل از طرف آمریکایی گفت واشنگتن به این نتیجه رسیده است که هیچ راه و هیچ گزینه ای در قبال ایران وجود ندارد، غیر از آنکه باید در برابر ایران ایستادگی کرد.

وی افزود یکی از عوامل بلند پایه سیا به وی گفته است که حمله نظامی به ایران "مشکل" است.

ریگی در ادامه اعترافاتش دراین زمینه افزود، عوامل آمریکایی گفته بودند سیا بر وی و گروهکش "حساس" شده اند و آماده اند هر نوع کمکی به آنها بکنند.

وی در ادامه گفت طرفهای آمریکایی در دوبی گفته بودند سیا برنامه ای در دست دارد تا تمام سازمان هایی را که مخالف نظام (جمهوری اسلامی ایران) هستند و پتانسیل و قدرت جنگ را دارند، مورد حمایت قرار دهد.

ریگی به نقل از عوامل سیا گفت سازمان جاسوسی آمریکا بر این باور است که گروه جندالله قدرت به چالش کشیدن نظام (ایران) را در منطقه دارد و می تواند جمهوری اسلامی را با مشکل مواجه کند.

ریگی در خاتمه اعترافاتش به نقل از عوامل آمریکایی افزود: سیا آماده هرگونه همکاری در زمینه آموزش های نظامی و امنیتی با گروه جندالله است. وی روش های آموزش امنیت (شنود) تلفنی، رایانه و روش های چگونگی بکار گیری ابزار و فن آوری لازم را در سطوح وسیع از جمله این موارد بر شمرد.