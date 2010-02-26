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۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۴۷

زبردست:

شانس ما و ابومسلم یکسان است

کرمان – خبرگزاری مهر: سرمربی مس رفسنجان با اشاره به بازی تیم خود در برابر ابومسلم مشهد در جام حذفی کشور گفت: شانس ما و ابومسلم برای برد و صعود از این مرحله جام حذفی یکسان است.

اکبر زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شانس هر دو تیم برای برد در این بازی 50 به 50 است و هر دو تیم شانس یکسانی دارند.

وی با بیان اینکه با نتایج مس رفسنجان هواداران این تیم توقع برد در برابر ابومسلم را دارند، عنوان کرد: به بازیهای قبلی فکر نمی کنیم و بر این اساس نمی توانیم خود را به طور قطع برنده میدان بدانیم.

زبردست تصریح کرد: تمام تمرکز خود را برای بازیهای لیگ دسته اول انجام داده ایم و برنامه ریزی خاصی را برای جام حذفی انجام نداده ایم.

سرمربی مس رفسنجان با اشاره به مصدومیت یکی از بازیکنان خود در دیدار برابر ابومسلم، افزود: ما در این بازی به دلیل مصدومیت از ناحیه دست نمی توانیم از فابیو کالوانیا دروازه بان برزیلی خود استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: با آنالیز چند بازی تیم ابومسلم نکات مثبت و ضعف این تیم را به بازیکنان خود متذکر شده ایم هر چند که تیم ابومسلم تیم بسیار خوبی است و ما کار بسیار سختی را در این بازی داریم.

کد مطلب 1041452

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