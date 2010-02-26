مردم و مسئولان پاکدشت در انتظار وزیر مسکن/ وزیر در سوریه

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، وزیر مسکن قرار بوده از سفر سوریه باز گردد و طبق برنامه قبلی به پاکدشت بیاید که این بازگشت به تاخیر افتاده و علی نیکزاد در کشور سوریه همراه بارئیس جمهور ماندنی شده است.

از سوی دیگر، مدیران دفتر وزیر نیز در روز جمعه و تنها دو ساعات مانده به شروع این جلسه، عدم بازگشت وزیر مسکن و شهرسازی را به اطلاع مسئولان ارشد شهرستان پاکدشت رساندند.

مردم شهرستان، جمعی از مدیران تعاونی های مسکن مهر و ثبت نام کنندگان در این تعاونی ها نیز خود را آماده استقبال از وزیر مسکن و شهرسازی کرده بودند تا مسائل و مشکلات خود را در زمینه مسکن مهر و معضلات کلی مسکن در این شهرستان مطرح کرده که با شنیدن خبر عدم حضور وزیر در پاکدشت، از محل در نظر گرفته شده برای سخنرانی وزیر پراکنده شدند.

این نوع ناهماهنگی ها و عدم اطلاع رسانی به موقع به مسئولان شهرستان پاکدشت که تدارک وسیعی در این خصوص دیده بودند، باعث گلایه مندی مردم و مسئولان می شود.

از سوی دیگر، با توجه به سفر 48 ساعت قبل وزیر به همراه رئیس جمهور، این عدم حضور می توانست کمی زودتر اطلاع رسانی شود تا تعداد زیادی از مردم، مسئولان و خبرنگاران دچار سر در گمی در روز تعطیل نشوند.

شهرستان پاکدشت که در جنوب شرقی استان تهران قرار دارد، در مسیر بزرگراه امام رضا (ع) بوده و 750 کیلومتر مربع از مساحت استان تهران را در اختیار دارد و در خصوص مسکن مهر دچار مشکلات زیادی است.