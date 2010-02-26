  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۵

حداد عادل

رونق هنر بدون اعتلای اقتصادی ممکن نیست

رونق هنر بدون اعتلای اقتصادی ممکن نیست

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در دیدار که با هنرمندان هنرهای تجسمی، با اشاره به اینکه رونق هنر بدون اعتلای اقتصادی ممکن نیست، اظهار امیدورای کرد تصویب بودجه نیم درصدی خرید آثار هنری توسط دستگاه‌های دولتی گامی در این جهت باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در دیداری که با جمعی از پیشکسوتان و هنرمندان هنرهای تجسمی که روز چهارشنبه، 5 اسفند در موزه هنرهای معاصر انجام شد، در پاسخ به دغدغه این هنرمندان نسبت به تصویب بودجه نیم درصدی خرید آثار هنری توسط دستگاه‌های دولتی گفت: نمی‌گویم اقتصاد، زیر بنای فرهنگ است، اما حتما فرهنگ بدون اقتصاد پیش نمی‌رود. هرچند در مسائل فقهی ما اقتصاد شرط است ولی اصل اساسی محسوب نمی‌شود. هنرمندان نباید دغدغه زندگی و معیشتی داشته باشند.

او افزود: امسال این بودجه در کمیسیون فرهنگی تصویب شد و روز شنبه در کمیسیون تلفیق به بررسی می‌رسد.امیدورام با تصویب این بودجه بتوانیم مقداری از دغدغه اقتصادی را از ذهن هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی  کم کنیم و  آنها بتوانند بیشتر به کارهای هنریشان برسند.  بهرحال رونق هنر نیز بدون اعتلای اقتصادی آن ممکن نیست.

همچنین محمد حسین ایمانی خوشخو به عنوان معاون هنری وزارت ارشاد و محمود شالویی، مدیر امور تسجمی وزارت ارشاد نیز در این دیدار با اشاره به تاثیر تصویب این بودجه در اقتصاد هنر این دیدار را نشانه‌ای از همدلی اعضای مجلس برای رشد و ارتقای هنرهای تجسمی کشور دانستند و اظهار امیدواری کردند این بودجه امسال تصویب شود.

طرح اختصاص نیم در صد از بودجه نهادها و دستگاه‌ها دولتی برای خرید آثار هنری سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب ولی در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد اما امسال مدیر اموز تسجمی و معاونت هنری وزارت ارشاد با حضور در مجلس و مذاکراتی که با اعضای مجلس داشته‌اند، در تلاش هستند نه تنها بودجه نیم درصدی خرید آثار هنری توسط دستگاه‌ها دولتی به تصویب برسد، بلکه دستگاه‌های دولتی مکلف به انجام خرید باشند.

 

کد مطلب 1041458

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها