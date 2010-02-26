سیاست نظام اسلامی مقابله با تفرقه افکنی بین مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهردر بجنورد، حجت الاسلام مصطفی عبداللهی در مراسم عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت اظهار داشت: ما باید مراقب توطئه های دشمنان علیه علمای اهل تسنن وتشیع باشیم.

وی اهانت به مبانی فکری مسلمانان را از ترفندهای دشمنان علیه مسلمانان دانست و افزود: نخبگان شیعه وسنی بادرایت وآگاهی باید این ترفندها را خنثی کنند.

امام جمعه موقت بجنورد با اشاره به دستگیری عبدالمالک ریگی گفت: این شرور بازیچه دست استکبار بود و دستگیری آن توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) نشان از شجاعت وصلابت آنان است.

وی با اشاره به جنایات بی شمار این مزدور افزود: کشورهای آمریکا و انگلیس با تعلیم آموزشهای مختلف وی را آموزش می دادند تا علیه دولت اسلامی اقدامات تروریستی انجام دهد.

وی با ابراز خرسندی اقدامات پیشرفتها و فناوری ملت ایران را ایمان آنان دانست و گفت: دشمنان نظام اسلامی باید آگاه باشند که سلاح ملت ایران قرآن است.

امام جمعه موقت بجنورد نگرانی کشورهای غرب از انرژی هسته ای ایران را بی مورد دانست واظهارداشت: ایرانیان انسانهای مقتدر وبا ایمانی هستند و هیچگاه از سلاحها علیه مردم و انسانهای بی گناه استفاده نمی کنند.