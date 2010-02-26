بارش باران در لرستان گرد و غبار را شست

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حال حاضر در اکثر شهرستان های استان لرستان باران در حال باریدن است که این امر موجب از میان رفتن هاله های گرد و غبار آسمان شهرهای استان شده است.

مطابق اعلام سازمان هواشناسی استان لرستان نقشه ها ی هواشناسی از اواخر وقت روز پنجشنبه ورود یک سامانه بارش زا را به نوار غربی کشور نشان می دهد که پیامد آن برای استان طی روزهای جمعه و تا اواسط هفته آینده بارش باران، بارش برف در مناطق سردسیر و در بعضی ساعات وزش باد قابل ملاحظه پیش بینی می شود.

بنابر گزارش این سازمان پیش بینی می شود که آسمان استان طی 24 ساعت آینده نیمه ابری تا تمام ابری همراه با گرد و غبار و بارش باران و رعد و برق باشد.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در مورد اثر بارش باران بر پدیده گرد و غبار اظهار داشت: بارش باران تا حدودی موجب کاهش میزان گرد و غبار موجود در آسمان استان و تلطیف هوا خواهد شد.

علی رحیم کاکاوند با تاکید بر اینکه باران و آلوده شدن آن به ریزگردهای عربی دارای تبعات خطرناکی نمی باشد، افزود: مگر اینکه در برخی از شهرهای صنعتی که دارای کارخانه های آلاینده باشد این باران موجب ایجاد مشکلاتی شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر بارش باران موجب شسته شدن گرد و غبار نشسته بر روی گیاهان، درختان و مراتع استان خواهد شد که به نوعی این امر تاثیر مثبتی در خنثی کردن تبعات گرد و غبار چند روز اخیر دارد.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان در مورد میزان آلودگی فعلی هوای استان نیز به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر به دلیل شدت بارش ها در برخی نقاط استان امکان اندازه گیری دقیق میزان گرد و غبار موجود در هوا وجود ندارد ولی کماکان می توان جریان گرد و غبار را در برخی شهرستانهای استان تا حدودی مشاهده کرد.

قطرات اولیه باران که در شهرهای لرستان باریدن گرفت ذرات گرد و غبار را با خود پایین آورد تا اولین دقایق بارش رحمت الهی به صورت باران گل آلود باشد.

به هر حال بارش باران های لطیف زمستانی که دیگر رنگ و بوی باران های بهاری را به خود گرفته موجب ایجاد نشاط و شادابی در سطح استان غبار گرفته لرستان پس از تحمل بیش از 5 روز مهمانی ریزگردهای عربی شده است.