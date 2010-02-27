محمد نشاط تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت:فیلمنامه این فیلم که یک ملودرام اجتماعی است توسط پیمان عباسی به نگارش در آمده و هم اکنون الوند به همراه نویسنده مشغول بازنویسی آن هستند. بخش هایی از "پرتقال خونی" در تهران ومابقی در کیش فیلمبرداری می شود و فرودین 89 کلید خواهد خورد.

وی افزود: تا‌کنون حضور محمود کلاری مدیر فیلمبرداری و اسحاق خانزادی مدیر صدابرداری در این پروژه قطعی شده است. البته همانطور که می‌دانید پخش بخش اول مجموعه تلویزیونی "خسته دلان" به تازگی به پایان رسیده است، اما وی سعی دارد در ابتدا کار ساخت این فیلم را دنبال کند و بعد برای تولید بخش‌های بعدی سریال تصمیم می گیرد.

"زن دوم" اخرین ساخته سیروس الوند با بازی نیکی کریمی، محمدرضا فروتن، آنا نعمتی دو سال پیش اکران عمومی شد. وی در این فاصله ساخت فیلم های تلویزیونی چون "مرد" و... را دنبال می کرد و اخرین قسمت مجموعه تلویزیونی "خسته دلان" ساخته الوند نیز هفته گذشته پخش شد.