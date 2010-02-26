افتتاح ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین در این مراسم که ظهر جمعه با حضور حجت الاسلام ابوترابی فرد، محمد غرضی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، عجم استاندار، معاون عمرانی استاندار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد ساختمان جدید اداری و آموزشی نظام مهندسی ساختمان استان که با طراحی جدید ساخته شده است افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

این ساختمان در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع با زیربنای دو هزار و500 متر مربع در شش طبقه ساخته شده و با طراحی سیستم باز دارای اتاق جلسات، سالن اجتماعات، بخش اداری، سایت کامپیوتری، کتابخانه و نمازخانه است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برای احداث این ساختمان دومیلیارد و200 میلیون تومان که 600 میلیون تومان تسهیلات بانک ملت بوده، هزینه کرده است.

علی فرخزاد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین درخصوص طراحی این بنا گفت: با فراخوان طراحی 37 طرح از سراسر کشور دریافت شد که با نظر هیئت داوری از کارشناسان برجسته طراحی و معماری کشور، طرح زوج کارشناس علی محمدی و تغابنی که تلفیقی از معماری سنتی قزوین و مدرن است پذیرفته شد.

وی افزود: در طراحی این بنا به حیات مرکزی، ایوان و سردرب معماری سنتی توجه ویژه شده و با سیستم باز داخلی ضمن تامین روشنایی مناسب و حذف دیوارهای داخل ازهزینه ساخت هم کاسته شده و فضای مناسبی برای کار فراهم شده است.