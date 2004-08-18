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۲۸ مرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۲۲

از سوي شهرداري تهران صورت گرفت:

جمع آوري 315 كودك خياباني و بي سرپرست از سطح معابر شهر تهران

واحد اجرائيات شهرداري تهران، تيرماه امسال 315 كودك خياباني و بي سرپرست را از سطح مناطق 22 گانه شهر تهران جمع آوري و تحويل خانه هاي سبز داده است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، در طول تيرماه امسال عوامل اجرائيات شهرداري تهران همچنين 595 عمليات ساختماني را به علت نداشتن پروانه و يا جهت رفع خلاف متوقف كرده  و همچنين از تردد 70 كاميون حامل نخاله و خاك در سطح شهر جلوگيري نموده است .

اين گزارش حاكي است  اين اداره با استقرار نيروهايي در سطح پارك هاي جنگلي لويزان ، سرخه حصار، چيتگر و بوستان هاي ملت، لاله و دانشجو وانجام گشت هاي شبانه روزي به منظور تامين امنيت شهروندان ، خانواده ها و پيشگيري از وقوع جرايم، موفق به دستگيري و جمع آوري 880 ولگرد و اوباش،147 معتاد، 9 فرد متواري از منزل،  49مصرف كننده مشروبات الكلي، 6 سارق و 336 مجرم منكراتي شده است .

براساس گزارش روابط عمومي شهرداري تهران ، واحد اجرائيات همچنين در اين مدت يك هزار و 664 قلاده سگ ولگرد را به منظور تامين امنيت شهروندان در سطح مناطق 22 گانه تهران اتلاف كرد.

قابل ذكر است  اين واحد طي ماه گذشته  نيز تعداد2 هزار و 475 كارگر خياباني را  ساماندهي كرده است.

کد مطلب 104149

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