جمع آوري 315 كودك خياباني و بي سرپرست از سطح معابر شهر تهران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، در طول تيرماه امسال عوامل اجرائيات شهرداري تهران همچنين 595 عمليات ساختماني را به علت نداشتن پروانه و يا جهت رفع خلاف متوقف كرده و همچنين از تردد 70 كاميون حامل نخاله و خاك در سطح شهر جلوگيري نموده است .

اين گزارش حاكي است اين اداره با استقرار نيروهايي در سطح پارك هاي جنگلي لويزان ، سرخه حصار، چيتگر و بوستان هاي ملت، لاله و دانشجو وانجام گشت هاي شبانه روزي به منظور تامين امنيت شهروندان ، خانواده ها و پيشگيري از وقوع جرايم، موفق به دستگيري و جمع آوري 880 ولگرد و اوباش،147 معتاد، 9 فرد متواري از منزل، 49مصرف كننده مشروبات الكلي، 6 سارق و 336 مجرم منكراتي شده است .

براساس گزارش روابط عمومي شهرداري تهران ، واحد اجرائيات همچنين در اين مدت يك هزار و 664 قلاده سگ ولگرد را به منظور تامين امنيت شهروندان در سطح مناطق 22 گانه تهران اتلاف كرد.

قابل ذكر است اين واحد طي ماه گذشته نيز تعداد2 هزار و 475 كارگر خياباني را ساماندهي كرده است.