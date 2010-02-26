مذاکرات هند و پاکستان و سایه سنگین فشارهای آمریکا

"اس ام کریشنا" وزیر خارجه هند امروز جمعه خطاب به اعضای مجلس، مذاکرات با پاکستان را قدمی دلگرم کننده به سمت از سرگیری گفتگوها خواند، اما در ادامه افزود: انتظار بیشتر از این را از اسلام آباد برای سرکوب گروههای شبه نظامی داشتیم.

وی افزود: هند معتقد است که نباید باب گفتگوها را با پاکستان ببندد و چنین گفتگوهایی را عاملی بالقوه برای پیشرفت و رفاه مردم کشور خود می داند.

وزرای خارجه هند و پاکستان روز پنجشنبه اولین گفتگوهای رسمی خود را از حملات بمبئی سال 2008 تاکنون در دهلی نو آغاز کردند.

پس از دو سال تعلیق گفتگوها، دولت هند اعلام کرد که مذاکرات با پاکستان تنها در صورتی که اسلام آباد قدمهای آشکار و ملموس را برای سرکوب گروههای شورشی در خاک کشورش بردارد، از سر گرفته می شود.

مدیران کل وزارتخانه های امور خارجه هند و پاکستان در نشست روز گذشته درباره روابط میان دو کشور که از حملات بمبئی نوامبر سال 2008 به تیرگی گراییده است، گفتگو کردند.

همچنین دولت پاکستان روز گذشته اعلام کرد که "شبکه های هندی" پشت حملات تروریستی بمبئی هستند و اسلام آباد بار دیگر از دهلی نو انتقاد کرد.

این طور گفته می شود که مذاکرات مقامات هند و پاکستانی با میانجیگری آمریکا صورت گرفته تا بر این اساس از فشاری که در تنش در روابط با هند بر منابع نظامی و امنیتی پاکستان وارد می سازد، کاسته و بر امکانات این کشور برای برخورد با شورشیان افزوده شود اما در این بین برخی ناظران معتقدند که از سرگیری مذاکرات صلح با پاکستان هزینه هایی را برای دولت هند دربر خواهد داشت و به همین دلیل مقامات دهلی نو اشتیاق کمتری را برای چنین مذاکراتی از خود نشان می دهند.

همچنین "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا امروز جمعه گفت: هند و پاکستان در نهایت متوجه شدند که تنها خودشان می توانند اختلافات موجود را کنار بگذارند و در این راستا ایالات متحده این دو کشور را تشویق به برقراری صلح می کند.

هند و پاکستان یک روند چهار ساله را برای رسیدن به صلح آغاز کرده بودند و مذاکرات مستمری را در این راه انجام می دادند، اما پس از حمله تروریستی سال 2008 بمبئی این مذاکرات متوقف شد و روابط دو کشور مجددا رو به تیرگی نهاد.

دولت هند مدعی است حملات تروریستی نوامبر گذشته به بمبئی که طی آن 160 شهروند این کشور کشته شدند، توسط شبه نظامیان پاکستان انجام گرفته و اسلام آباد موظف به دستگیری و تحویل آنها به دهلی نو است. این مسئله اختلافاتی را در بین این دو کشور همسایه بوجود آورده است.